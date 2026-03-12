E’ morto a Palermo, l’avvocato Manlio Gallo, una vera e propria istituzione legale nel capoluogo siciliano. Da fine febbraio era Presidente Emerito dell’Ordine degli Avvocati. Aveva 94 anni e il primo maggio prossimo ne avrebbe compiuto 95.

In occasione della festa dell’avvocatura era stato premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il raggiungimento dei 70 anni di professione.

Il lungo curriculum professionale

Laureato nel 1953 3 procuratore legale dal 1955, Cassazionista dal 1970 Manlio Gallo era un civilista di grande rilievo nel panorama legale siciliano. Dal 1996 al 2005 è stato Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e procuratori legali di Palermo poi, dal 1998, presidente dell’Unione regionale degli ordini degli avvocati di Sicilia fino a diventarne, da ultimo, Presidente Onorario.

In carriera è stato Vice Presidente della Commissione Tributaria regionale XIX sezione, componente della Commissione Tributaria di II grado.

In precedenza era stato legale esterno della SiciliCassa e del Banco di Sicilia, in seguito anche della banca Popolare di Palermo e della banca Industriale, consulente degli assessorati regionali alla sanità e al Bilancio della Sicilia.

Impossibile ricordare e citare tutti gli incarichi, basti ricordarlo quale componente del Consiglio di Amministrazione dell’Isida e Presidente del Centro Studi di Diritto Sportivo

Il cordoglio del Presidente della Regione Renato Schifani

“L’avvocato Manlio Gallo, da poco nominato Presidente emerito dell’Ordine degli avvocati di Palermo, ha rappresentato con i suoi settant’anni di professione forense un esempio di rigore, integrità, competenza. È stato un punto di riferimento per tutti noi, che abbiamo svolto in questa terra una professione complessa ed entusiasmante, un testimone di quella libertà intellettuale che è il principio a cui tutta la classe forense deve ispirarsi, nel rispetto della legalità e del diritti di ogni cittadino. A nome mio e di tutto il governo regionale, esprimo il più sentito cordoglio ai familiari e all’intero Foro palermitano” dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

Anche l’editore, Biagio Semilia, il direttore, Manlio Viola, e la redazione di BlogSicilia si uniscono al cordoglio e alla vicinanza alla famiglia fisica e a quella legale dell’avvocato Manlio Gallo