E’ stata una mattina particolare per il reparto di Pediatria di Ismett in un’atmosfera magica e suggestica, l’ospedale è stato invaso dall’allegria natalizia, con musica natalizia, regali ed ospiti di eccezione.

I campioni del mondo

Ad arrivare è stato, infatti, Babbo Natale scortato da due aiutanti particolari: Ciccio Graziani, campione del mondo con la Nazionale di calcio del 1982 e Andrea Lucchetta, il giocatore di volley campione del mondo nel 1990 e tre volte vincitore della World League fra il 1990 ed il 1992. “Per noi è un piacere e un onore essere qui oggi per rendere omaggio a questi bambini, per portare loro un pò di conforto e donare loro un pò di serenità – sottolinea Ciccio Graziani – È un’esperienza importante, bella e unica, che ci riempie di orgoglio. Con la nostra presenza vogliamo testimoniare la nostra vicinanza a questi bambini e augurare loro tutte le cose più belle che la vita potrà donare. Siamo felici di essere qui questa mattina, è una cosa davvero molto bella”.

La fondazione

Ad organizzare l’iniziativa la Fondazione Fila Museum impegnata già da diversi anni a favore di iniziative solidali ed l’XI Reparto di Polizia della Città di Palermo. Ciccio Graziani ed Andrea Lucchetta sono testimonial dell’iniziativa “Conoscerci con il sorriso” della Fondazione Fila. Babbo Natale ha portato regali e giocattoli a tutti i bambini ricoverati, regalando un momento di spensieratezza a loro ed ai loro genitori. I campioni Lucchetta e Graziani si sono intrattenuti con i piccoli pazienti, giocando con loro, firmando autografi ed intrattenendosi a parlare con loro. “Da tanti anni siamo impegnati in queste iniziative – sottolinea Annalisa Zanni di Fila Museum – Siamo testardi, e con Andrea, con Ciccio, con la polizia di Palermo e con l’Ismett, vinceremo la battaglia più grande. Continueremo a far sorridere tanti bambini, perché non c’è nulla di più prezioso al mondo”. “La cosa più bella è stata quello di incontrare i bimbi – sottolinea Andrea Lucchetta – e regalargli una giornata diversa. Il nostro impegno con la Fondazione Fila è proprio questo incontrarsi con il sorriso.

Le attività

Fondazione Fila e l’XI reparto di Polizia di Palermo sono da anni impegnati in diverse iniziative benefiche. Scorso anno avevano portato in dono ai bambini di ISMETT oltre ai regali di Babbo Natale anche due macchinine attualmente utilizzate per spostare fra i corridoi del Centro i piccoli ricoverati ed un televisore per la ludoteca.

Like this: Like Loading...