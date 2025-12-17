Potata l'edera dalle finestre

Babbo Natale ha esaudito il desiderio degli alunni dell’istituto comprensivo Madre Teresa di Calcutta di Palermo. I bimbi avevano scritto una lettera chiedendo di avere portato come dono la potatura l’edera dalle finestre della scuola che impedisce loro di guardare fuori.

Questa mattina sono arrivati gli impiegati comunali e hanno finalmente liberato le finestre dalla pianta rampicante che per anni aveva coperto le grandi finestre di due classi.

Anche la dirigente scolastica Sabrina Marino aveva inviato alcune note all’amministrazione comunale chiedendo la potatura degli alberi e l’estirpazione del rampicante nel plesso scolastico. Nonostante le richieste non si erano visti. Adesso la lettera dei bambini ha ottenuto il risultato in meno di 24 ore.