si chiama chiara seminara e sfila da due anni

Ha talento da vendere, è bellissima e quando sfila riesce ad incantare chiunque la guardi.

Si chiama Chiara Seminara e compirà 7 anni a febbraio.

La bimba palermitana è stata selezionata per sfilare e realizzare una campagna pubblicitaria al Pitti Bimbo di Firenze, il prossimo 18 gennaio.

Chiara ha frequentato due corsi di portamento e posa fotografica e si diverte a fare la baby modella.

Ormai abituata a passerelle e luci della ribalta, è arrivata in finale nazionale al concorso “Miss baby volto Italy”, ottenendo la fascia di Miss Fotogenia ed al concorso “Talent kids” che si è svolto a Chianciano Terme lo scorso agosto.

Innumerevoli gli shooting fotografici ai quali ha preso parte in tutta Italia posando per diversi brand. Le sue foto sono state pubblicate da molti magazine di moda.

La piccola ha sfilato anche a Roma per lo stilista Korn Taylor.

Non solo moda ma anche cinema e teatro. Chiara, che ha frequentato due corsi di recitazione, ha interpretato Lucia Riina da piccola nel film “Il traditore” di Marco Bellocchio ed è stata scelta nel cast del film “Qui e ora”.

E’ ancora salita sul palcoscenico per partecipare allo spettacolo teatrale “Silent night” al teatro Lelio di Palermo.

E ancora, ha partecipato sfilando alla prima e seconda edizione del concorso “Miss e Mr. città di Palermo kids”, agli eventi “Lo show delle meraviglie” ed “I love Monreale”.

Iscritta all’agenzia nazionale “Casting bambini”, che ha sede a Roma, Chiara ha iniziato a sfilare due anni fa.

“Per lei adesso è un gioco – racconta la mamma Valentina che la segue sempre tra casting, shooting e sfilate -. E’ sempre stata appassionata di moda, già dall’asilo insieme alle sue compagne di classe giocavano a sfilare indossando diversi vestitini”.

E per il futuro? Cosa accadrà se Chiara dovesse decidere di continuare la sua ‘carriera’ nel mondo della moda? “Io la sosterrò sempre – dice la mamma con orgoglio – perché è una cosa che le piace fare e sinora ha dato tante soddisfazioni, sia a lei che a noi genitori”.