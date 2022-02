Si sarebbero sovrapposte fatture tra vecchio e nuovo ente gestore

Notificato in questi giorni il canone idrico alle utenze di Bagheria e c’è profumo di bollette pazze. Secondo le lamentele che arrivano da più parti, sia utenze domestiche che non, si sarebbero sovrapposte fatturazioni nello stesso periodo tra i due enti gestori che si sono succeduti nell’ultimo biennio. Quindi in pratica sarebbero arrivati per lo stesso periodo bollette del vecchio ente gestore e anche quelle dell’Amap, il nuovo che è subentrato nel giugno dello scorso anno. Il paradosso sarebbe proprio nel fatto che in parte si chiede di pagare per lo stesso identico periodo, ed i cittadini sono in subbuglio.

Le precisazioni di Amap

Tantissime le richieste di chiarimento giunte dai cittadini con utenze del servizio idrico a Bagheria. In tal senso l’Amap precisa che le recenti fatture recapitate a tutti i cittadini, ai condomini e alle imprese bagheresi fanno riferimento al periodo successivo al 17 giugno 2021, data di sottoscrizione del contratto di servizio fra Amap e amministrazione comunale.

Cosa fare con le fatture sovrapposte

Amap allarga le braccia di fronte alle contestazioni di cittadini che parlano di fatturazioni del vecchio ente gestore: “Poiché si è appreso – sottolinea in una nota Amap – di fatture emesse dal precedente gestore del servizio, che sarebbero relative anche a periodi successivi al 17 giugno, si invitano i cittadini a rivolgersi a tale gestore per la rettifica di queste ultime fatture. Si ritiene utile sottolineare che le date di subentro fra vecchia e nuova gestione sono state concordate fra l’Amap e il Comune soprattutto per garantire la continuità di tutti i servizi senza soluzione di continuità”.

I servizi in una app

Gli utenti di Bagheria che sono divenuti clienti di Amap hanno la possibilità di accedere a tutti i servizi online forniti dall’azienda. Lo si potrà fare accedendo tramite la app “MyAmap” da installare sul proprio smartphone iOS o Android, oppure registrandosi allo sportello online sul sito www.amapspa.it/bagheria.