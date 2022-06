La denuncia della madre lo scorso 7 giugno

I carabinieri della compagnia di Bagheria hanno ritrovato Domenico Canzoneri, 36 anni, il carrozziere scomparso lo scorso 7 giugno. Il giovane si era allontanato volontariamente ed è stato trovato in casa da un amico. L’appello e la denuncia erano stati lanciati dalla mamma Angela Perez. L’allontanamento aveva creato molto clamore. L’operaio aveva detto alla madre che sarebbe andato a fare la spesa e non è mai più tornato a casa.

Anche l’auto era scomparsa

Anche la sua auto, una Fiat Cinquecento vecchio modello, non si trovava. Il cellulare lo aveva lasciato a casa prima di uscire. Domenico lavorava saltuariamente, sembra che nelle prossime settimane sarebbe dovuto partire per un impiego al Nord Italia. La famiglia, che oltre alla denuncia di scomparsa ai carabinieri ha contattato anche la redazione di “Chi l’ha visto?”, si dice preoccupata anche per il genere di vita che l’uomo conduceva nell’ultimo periodo.

L’appello della sorella

Proprio la sorella Maria Cristina durante la trasmissione su Rai Tre ha lanciato un appello: “Aiutateci a trovare Domenico, non sappiamo più nulla di lui. Mimmo, mamma sta soffrendo parecchio… Ci sono delle amicizie che lo hanno portato fuori strada”. “Martedì 7 giugno è uscito di casa – ha aggiunto Maria Cristina Canzoneri – e da allora non abbiamo più nessuna traccia. È un ragazzo d’oro, qui lo conoscono tutti. Non ci spieghiamo cosa sia successo. Fino a venerdì (il 10 giugno, ndr) abbiamo visto, attraverso un’app, che usava la carta di credito, poi neanche più quello”.

Altro caso nel maggio scorso

Il mese scorso un’altra vicenda simile aveva messo in apprensione una famiglia di San Giuseppe Jato, nel palermitano. Ad aver fatto perdere le proprie tracce era stata Giuseppina Conigliaro, ritrovata pochi giorni dopo dai carabinieri. Si trovava in Campania e si era allontanata volontariamente. La 33enne, originaria di San Giuseppe Jato da qualche tempo si era trasferita nel trapanese dove convive con il compagno.