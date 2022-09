I distacchi pericolosi si sono verificati da un’abitazione a Bagheria

Crolli di intonaco e di parti di balconi da una palazzina da tempo disabitata di Bagheria, nel Palermitano. L’immobile è considerato a rischio anche perché presenta una condizione strutturale deficitaria. Per questo motivo il sindaco, in seguito ad i pareri tecnici di vigili del fuoco e dei funzionari del Comune, ha stabilito di emettere un’ordinanza che obbliga i proprietari alla messa in sicurezza.

Il crollo

In particolare il crollo avvenne il 25 luglio scorso. Nelle immediatezze intervenne una squadra inviata dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Palermo. Fu constatato “il distacco di parti di intonaco e di copriferro dall’intradosso del balcone di pertinenza dell’appartamento del piano secondo, nonché il distacco dell’intero intradosso del balcone di pertinenza dell’appartamento del piano terzo”. Il responso fu quello che la casa rappresentava “un pericolo per la pubblica e privata incolumità”.

Necessaria salvaguardia incolumità pubblica

Oggi il sindaco Filippo Tripoli ha deciso di emettere l’ordinanza di messa in sicurezza dell’immobile Quattro in tutto i titolari dell’immobile raggiunti dal provvedimento: “Quanto accertato – evidenzia il primo cittadino – costituisce pericolo alla pubblica e privata incolumità e pertanto è urgente provvedere alla sua salvaguardia”.

Cosa prevede l’ordinanza

Sulla base di quanto stabilito nell’ordinanza i proprietari dell’immobile dovranno provvedere entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, sotto la guida di un tecnico qualificato, ad effettuare un’accurata verifica dei balconi dell’immobile disponendo le conseguenti opere di ripristino e di messa in sicurezza delle parti interessate. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, l’amministrazione comunale riterrà i soggetti obbligati “per legge inadempienti all’ordinanza sindacale”. Nel caso si verificasse questa eventualità andrebbero incontro non solo a sanzioni ma anche a procedimenti di natura penale.

A Palermo crollarono due balconi

Nella vicina Palermo nel giugno scorso si sventò una tragedia. Due balconi crollarono in via Spinuzza nella parte di immobili che fanno ad angolo con via Roma. Una grossa mensola cadde dal terzo piano e danneggiò a sua volta il balcone al secondo piano e soprattutto quello sotto. I grossi calcinacci sono finiti in strada.