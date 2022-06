Due balconi sono crollati questa mattina in via Spinuzza a Palermo ad angolo con via Roma. Una grossa mensola è caduta dal terzo piano. Ha danneggiato il balcone al secondo piano e soprattutto quello sotto. I grossi calcinacci sono finiti in strada.

Fortunatamente in quel momento non passava nessuno. Sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno mettendo in sicurezza gli altri balconi del palazzo alcuni dei quali presentano lesioni. L’intervento sta provocando un restringimento in via Roma e il traffico va molto a rilento.

Il crollo in via Roma lo scorso maggio

Un balcone è caduto questa mattina attorno alle 5 in un palazzo di via Roma a Palermo. Il crollo si è verificato proprio di fronte al palazzo delle Poste. Per fortuna a quell’ora non passava nessuno.

Fosse successo di giorno sarebbero state altre le conseguenze. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la parte pericolante. Adesso si dovrà fare una verifica su tutti gli altri balconi molti di questi imbracati da teli.