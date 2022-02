Il Comune pubblica la gara con investimento da oltre 400 mila euro

E’ stata pubblicata all’albo pretorio del Comune di Bagheria la procedura negoziata per l’appalto dei lavori di “Risanamento igienico e completamento delle opere di urbanizzazione del quartiere Incorvino-Consona compreso tra le vie Incorvino Amalfitano via Lanzirotti monte e la cava. Il progetto, realizzato dal geometra Francesco Cangialosi, riguarda la realizzazione di opere manutenzione straordinaria per il risanamento igienico ed il completamento delle opere di urbanizzazione del quartiere Incorvino-Consona, compreso tra le vie Incorvino-Amalfitano via Lanzirotti monte e la cava, nell’area a monte dello svincolo autostradale. Tale intervento si rende necessario, principalmente per ragioni di carattere igienico sanitario, è una zona densamente abitata e con una notevole edificazione.

I principali interventi

Tra le principali azioni da realizzare la costruzione dell’intero sistema viario esistente e la costruzione della rete idrica, fognaria e della pubblica illuminazione. La procedura di gara prevede la consultazione di 5 operatori economici, tramite la piattaforma Mepa (mercato elettronico della pubblica amministrazione) per l’appalto dei lavori. Sul sito web comunale sono disponibili il modello di istanza di partecipazione e la dichiarazione amministrativa, il modello Dgue (Documento Gara Unico Europeo), il protocollo di legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, la dichiarazione di accettazione “Patto di integrità”, la documentazione eventuale Rti e Ati per le imprese consorziate, l’informativa sul trattamento dati personali e gli elaborati di progetto.

La scadenza del bando

Le domande di partecipazione alla gara dovranno pervenire nel sistema telematico, entro le ore 9 del 17 febbraio con allegata la documentazione richiesta dall’invito. L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo. L’importo a base d’asta è pari a 410.740,30 euro (oltre Iva) di cui 408.141,66 euro per i lavori a base d’asta e 2.598,64 euro per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Nella lettera di invito disponibile sul sito del Comune sono specificati i requisiti per la partecipazione alla gara, le modalità di partecipazione. “E’ un’opera importante attesa da oltre 40 anni, per un ampio quartiere che è stato protagonista di una grande urbanizzazione” commenta il sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli.