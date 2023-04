Le esequie a Bagheria nella chiesa del Santo sepolcro

Questa mattina i funerali di Giorgio Quartuccio, il 30enne di Bagheria morto folgorato mentre stava tentato di riparare l’autoclave della palazzina in cui abitava. L’ultimo saluto nella chiesa del Santo Sepolcro che si trova nel cuore del centro storico bagherese. Fiori bianchi, lacrime e commozione già all’ingresso della parrocchia dove è stato accolto il feretro dello sfortunato giovane. Vittima di un incidente domestico lo scorso 25 aprile.

In tanti in chiesa

In tanti assiepati davanti e dentro la chiesa per dare l’ultimo saluto al 30enne. Familiari, amici, parenti: tutti c’erano al funerali per dire addio al giovane morto folgorato. Affranta la moglie che adesso dovrà affrontare la vita con i suoi due figli senza la spalla forte e sicura del marito. Facebook continua ad essere inondato di messaggi di cordoglio. Tutti all’unisono per ricordare la sua dedizione alla famiglia e al lavoro. Era un operaio specializzato, svolgeva il lavoro di piastrellista. Ma poi si arrangiava in tanti altri lavoretti, forte della sua esperienza in ambito edile e non solo.

Tragedia che lascia ammutolita la città

Ancora non ci crede Bagheria per la terribile tragedia . Intanto nella stessa giornata dello scorso 25 aprile è stata restituita alla famiglia la salma di Giorgio Quartuccio che ha perso la vita nello scantinato di casa sua in via Vittorio Emanuele Orlando. Secondo quanto accertato dai carabinieri e dai tecnici dell’Enel si è trattato di un incidente domestico. L’uomo era sceso nel sottoscala per riparare l’autoclave guasto. Ha toccato un filo scoperto ed è morto. Sono intervenuti i vigili del fuoco per portare fuori il corpo e consegnarlo ai sanitari del 118 che hanno constatato la morte.

Sottoscala sequestrato

Sequestrato il sottoscala dove è morto Giorgio Quartuccio. La Procura di Termini Imerese vuole sapere cosa è successo nella zona dell’autoclave. Saranno eseguite le verifiche per stabilire se vi siano responsabilità. Bisogna stabilire se l’impianto elettrico sia o meno a norma. Il locale era allagato, l’uomo pare fosse convinto di avere staccato l’energia elettrica. Appena Quartuccio è entrato nel sottoscala e ha messo i piedi nell’acqua è rimasto folgorato.

