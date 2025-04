Una comunità distrutta dal dolore che alle prime ore del mattino ha dovuto apprendere la tragica notizia. Andrea Santalucia è stato strappato alla vita all’età di 23 anni per un incidente avvenuto con il suo scooter ieri sera, 19 aprile. Ancora sangue per le strade palermitane: il giovane è deceduto per le conseguenze dello scontro tra il suo motore e un’auto in via Buttitta a Bagheria. Un ragazzo dal cuore immenso, solare e pieno di felicità, sono questi gli aggettivi con cui viene descritto Andrea. Una vigilia di Pasqua che nessun genitore avrebbe mai voluto vivere, sul posto sono immediatamente arrivati i familiari che hanno visto il corpo del ragazzo a terra.

La dinamica

Un giovane di 25 anni, Andrea Santalucia, è morto per le conseguenze dello scontro tra il suo scooter e un auto in via Filippo Buttitta. L’incidente è avvenuto nella tarda serata all’incrocio con via Leoncavallo. L’impatto tra la Lancia Y e la Honda Sh è stato violento. Pare la possibile causa sia stata una mancata precedenza ma la dinamica non è chiara. Lo scooter dopo l’urto è finito a diversi metri di distanza dal punto di impatto.

A terra c’era molto sangue e il casco del motociclista è finito sotto l’auto. Sul posto i carabinieri di Bagheria che hanno circoscritto l’area dell’incidente per i rilievi.

Le condizioni del motociclista sono apparse subito gravi ed è stato trasferito con un’ambulanza del 118 al Civico, dove è deceduto. Una delle prime ad arrivare sul luogo dell’incidente è stata la sorella della vittima che ha visto il corpo del a terra.

Il cordoglio

Un risveglio brutale, un colpo al cuore per tutta Bagheria. La notizia della scomparsa improvvisa di Andrea Santalucia ha scosso profondamente la comunità, lasciando dietro a sé un silenzio assordante. Un ragazzo amato da tutti a cui oggi resta soltanto un dolce ricordo.

Andrea era buono, gentile e rispettoso. Un amico vero e la sua presenza nei contesti conviviali è ricordata da tutti: “Un risveglio brutale, un grande shock per me e penso per l’intera Città di Bagheria, un silenzio assordante per la perdita improvvisa di un ragazzo fantastico Andrea Santalucia , non ci sono parole giuste per questi momenti così tristi, carichi di dolore e rabbia, con tutto me stesso, col cuore e per l’amicizia che ci unisce da anni, sono vicino alle famiglie Santalucia Sciortino Maria Sciortino e Angelo, pregherò tanto per loro affinché questo dolore straziante sia sopportabile, e allo stesso tempo li abbraccio forte..che dirti Andrea , ciao mio carissimo amico , ci siamo sempre rispettati e voluti bene, il nostro incontro era sempre una festa , adesso ridi tra gli angeli, loro sanno quanto sei buono e quanto hai meritato in terra , che Dio ti abbia in gloria, l’eterno riposo…. Le mie sentite condoglianze alle Famiglie , mi dispiace tantissimo” scrive un amico.

“Oggi nuovamente si piange un figlio morto, un figlio strappato dalle braccia della loro madre e dal loro padre. Solo una parola, PERCHÉ ? Alle volte ci soffermiamo a pensare quanto difficile sia la vita con tutte queste montagne da scalare, quanto complicato sia andare avanti ogni giorno.Ma dinanzi a tale disgrazie si ferma tutto. Alla famiglia Santalucia faccio le mie più sentite condoglianze, invece a te Andrea animo buono gentile con tutti un ragazzo davvero per bene che la terra ti sia lieve adesso sarai in un posto sicuramente migliore del nostro” ha ricordato un altro amico.