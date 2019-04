La decisione del sindaco Patrizio Cinque

Bagheria è il prima città siciliana che aderisce all’associazione “PA Social”, un’associazione che promuove i temi della comunicazione innovativa. La decisione è stata presa dal sindaci Patrizio Cinque che ha deciso di puntare sull’innovazione e sui nuovi strumenti di comunicazione per migliorare il dialogo con i cittadini ed i giovani.

Bagheria da anni promuove una comunicazione più vicina al cittadino che sfrutta diversi canali comunicativi, soprattutto quelli gratuiti. Il Comune è stato il primo ente siciliano a sbarcare su Facebook, il primo ad istituire il canale “Albo pop” su Twitter e telegram dedicato all’albo pretorio on line, sono seguite poi le presenze delle news su Telegram, il canale Youtube, l’account di Instagram per la promozione turistica, oltre alla presenza su Linkedin, Twitter, l’attivazione del servizio segnalazioni di “Cittadino vigile” mediante WhatsApp, il tg web “Comune in…forma” e le riprese in streaming delle sedute del consiglio comunale.

Adesso il comune bagherese sfrutta la possibilità di aderire a quest’associazione dedicata alla nuova comunicazione e che si occupa di divulgazione, formazione, pubblicazioni, ricerche ed è la prima rete a livello mondiale nel suo genere con la partecipazione di numerosi professionisti, giornalisti, comunicatori, nuove professioni del digitale, amministratori, manager, enti e aziende pubbliche, associazioni, imprese, cittadini. “L’adesione all’associazione – secondo Cinque – favorirà un proficuo scambio e consentirà di prender parte a percorsi formativi e indagini di approfondimento sui temi di interesse al fine di creare una positiva ricaduta sulla città per migliorare ancor di più la comunicazione e l’innovazione tecnologica”.