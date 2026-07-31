Il mare di Bagheria e Santa Flavia è un tesoro di inestimabile valore, ma troppo spesso lo vediamo bistrattato da immondizia, diportismo selvaggio e abusivismo. È un bene comune che merita maggiore attenzione e un rispetto profondo da parte di tutti noi. Per questo, la Consulta Giovanile di Bagheria, l’associazione Natura e Cultura e tutto il collettivo “Di chi è il mare?” organizzano per il terzo anno Cineammare.

Questa piccola rassegna cinematografica a tema mare non è solo un momento di svago, ma un’occasione preziosa per vivere il nostro litorale insieme, in comunità, attraverso l’aggregazione culturale. È un modo per riscoprire il valore del mare e riaffermare il nostro diritto a goderne in modo consapevole e rispettoso.

Anche quest’anno, Cineammare animerà la stagione estiva con quattro serate all’Arco Azzurro di Mongerbino. Ecco il programma completo:





1. Giovedì 13 Agosto – The Lighthouse, regia di Robert Eggers.

Due guardiani del faro, isolati su una remota isola del New England alla fine del diciannovesimo secolo, sprofondano lentamente nella follia. Tra tempeste implacabili e visioni inquietanti, la loro convivenza si trasforma in un incubo claustrofobico e allucinante.

2. Giovedì 20 Agosto – Il Postino, regia di Michael Radford.

Su un’isola del sud Italia, il disoccupato Mario accetta di fare il postino personale del poeta in esilio Pablo Neruda. Tra i due nasce una profonda amicizia che porterà Mario a scoprire la forza della poesia, l’amore e l’impegno civile.





3. Giovedì 27 Agosto – La vita va così, regia di Riccardo Milani.

Un racconto intimo e profondo che esplora i legami umani, le scelte di vita e il rapporto con il tempo che scorre. Lo sfondo di un paesaggio costiero fa da testimone silenzioso alle vicende e alle riflessioni dei protagonisti.

4. Giovedì 3 Settembre – SpongeBob – Il film, regia di Stephen Hillenburg.

La celebre spugna marina e il suo fedele amico Patrick Stella lasciano la sicurezza di Bikini Bottom per intraprendere un viaggio avventuroso e surreale. Il loro obiettivo è recuperare la corona rubata di Re Nettuno e salvare il signor Krabs.





Se non li avete mai visti non potete davvero perderli. Se li conoscete già avete una bella occasione per rivederli in uno dei luoghi simbolo del mare di Bagheria, la terrazza del Geosito Arco Azzurro di Mongerbino. L’iniziativa è gratuita, fino ad esaurimento posti, non c’è bisogno di prenotare. Vi aspettiamo per vivere insieme la magia del cinema e del nostro mare.

Luogo: Arco Azzurro di Mongerbino, strada litoranea, via Francesco Perez. , , BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 21:00

Artista: Collettivo Di chi è il mare

Prezzo: 0.00

Link: https://www.instagram.com/p/Dba1fDviEKk/

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