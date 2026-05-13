Riparte la stagione di iniziative dedicate alla tutela e alla scoperta del nostro litorale. Sabato 16 maggio 2026, il collettivo “Di chi è il mare?” organizza “La roccia sul mare”, un trekking aperto alla cittadinanza per esplorare una delle aree meno conosciute e più affascinanti del territorio: Portella Vignazza, situata sul versante nord di Monte Catalfano.

L’escursione si svilupperà lungo la costa che unisce Mongerbino a Capo Zafferano. A guidare i partecipanti sarà l’agronomo Riccardo Baiamonte, dell’associazione Next. Durante il percorso, si approfondirà la complessa storia di questa magnifica parte di territorio bagherese, focalizzando l’attenzione su un’area specifica sottratta alla mafia e oggi a disposizione del Comune di Bagheria. Sarà un’occasione unica per comprendere da vicino un immenso patrimonio di biodiversità che pochissimi conoscono e per riflettere sull’importanza di restituire alla comunità i beni confiscati.

L’appuntamento è fissato per le ore 16:30 presso l’accesso Vignazza del parco di Monte Catalfano lato mare, situato sulla strada litoranea in via Francesco Perez. L’evento è completamente gratuito e non necessita di prenotazione. Si tratta di un percorso di difficoltà medio/facile; ai partecipanti si consiglia di indossare scarpe da trekking, abbigliamento comodo e adeguato, e di portare con sé una scorta d’acqua.

Questa escursione si inserisce all’interno della più ampia campagna estiva promossa dal collettivo “Di chi è il mare?”. Nato originariamente come progetto di sensibilizzazione per accendere i riflettori sulle problematiche dei circa 12 chilometri di costa di Bagheria e Santa Flavia, oggi il progetto si è evoluto in un vero e proprio collettivo orizzontale. Ne fanno parte decine di volontarie e volontari e diverse realtà associative locali che lo hanno sempre sostenuto: Next, Plastic Free, Bitmup e la Consulta Giovanile di Bagheria.

La filosofia alla base del collettivo è la riappropriazione attiva e consapevole dei beni comuni. Attraverso passeggiate, momenti di aggregazione, laboratori e una costante attività di segnalazione dei problemi legati all’abbandono dei rifiuti, all’inquinamento e alle privatizzazioni illecite degli accessi, “Di chi è il mare?” lavora per difendere il territorio. L’obiettivo è unire le forze per immaginare e costruire una costa tutelata, accessibile, viva e sicura per tutte e tutti.

Luogo: Accesso Vignazza Parco di Monte Catalfano, strada litoranea in via Francesco Perez. , BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 16:30

Artista: Collettivo “Di chi è il mare?”

Prezzo: 0.00

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