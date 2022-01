Ufficializza la discesa in campo il già assessore e consigliere Piera Chiarenza

Spunta la prima candidatura a sindaco a Balestrate, in vista delle amministrative della prossima primavera. Ad avere ufficializzato la sua discesa in campo è Piera Chiarenza, 50 anni, assistente sociale impegnata nei distretti sanitari di Partinico e Corleone, già assessore e consigliere comunale attualmente in carica a Balestrate.

Il suo avversario (quasi) sicuro

Quasi sicuramente andrà a scontrarsi con il sindaco uscente Vito Rizzo, che con ogni probabilità andrà a ricandidarsi per cercare la riconferma alla guida del palazzo di città. La Chiarenza fu assessore di Rizzo ad inizio di questa legislatura prima della rottura politica che la portò anche a prendere le distanze dalla sua coalizione.

La lunga riflessione

“Negli ultimi mesi del 2021 – scrive in una nota Piera Chiarenza – ho riflettuto molto sul futuro del mio percorso politico. In questi 10 anni di attività politica sia da Consigliere Comunale che da Assessore, ho condiviso molto con voi balestratesi ed ho sempre cercato di portare le vostre istanze all’interno del palazzo comunale. Ho lavorato con il massimo rispetto verso ogni rappresentante istituzionale facendo le scelte che ho ritenuto migliori per tutti noi. Oggi, dopo una lunga riflessione, ritengo che sia necessario proseguire questo percorso con una svolta gentile, un cambiamento che dia respiro a tutti noi con una nuova politica”.

Tanti problemi da affrontare

La candidata a primo cittadino balestratese è consapevole delle difficoltà da affrontare da amministratore in questo momento storico e traccia la strada. Nel comunicato di ufficializzazione individua i primi punti su cui dovrà lavorare in caso di elezione: “Ho deciso di avanzare la mia figura politica come candidato sindaco di Balestrate alle prossime amministrative 2022-2027 – aggiunge -. Non sarà semplice colmare le grosse problematiche che il nostro comune dovrà affrontare: un bilancio da risanare, un turismo da rilanciare, un paese da valorizzare, ma sono certa che tutti insieme possiamo fare la differenza”.