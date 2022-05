Aperto oggi a Balestrate il cantiere per la manutenzione

Si rimette mano con un profondo restyling al monumento ai caduti di Balestrate, ingiallito e invecchiato dal tempo e dall’azione degli agenti atmosferici. Da qualche giorno sono in corso i lavori di restauro del monumento del milite ignoto. Dopo alcuni decenni si interviene su un bene storico, che ricorda il sacrificio di tanti balestratesi caduti durante le guerre mondiali del secolo scorso.

Gli interventi

A rifarsi il trucco il monumento ai caduti della centralissima piazza Rettore Evola di Balestrate. Il Comune ha incassato un finanziamento dal governo nazionale che permetterà un restyling del sito che da qualche soffre di un certo degrado dovuto dall’azione degli agenti atmosferici e dalla mancanza di interventi manutentivi. I fondi stanziati ammontano a circa 20 mila euro.

Finanziamento per la tutela dei beni culturali

“Grazie ad un finanziamento statale – dichiara il sindaco Vito Rizzo -, destinato alla tutela dei beni culturali, sarà possibile restaurare e ridare dignità al monumento ai caduti della nostra Piazza Rettore Evola. L’intervento si inserisce fra le iniziative previste per il centenario del milite ignoto, che si concluderanno il 2 giugno, che prevedono tra le altre cose il riconoscimento della cittadinanza onoraria al ‘Milite ignoto’ in tutti i Comuni d’Italia”.

Il simbolo del milite ignoto

Il Milite Ignoto, simbolo di pace, di fratellanza universale e di amor di Patria, assume un significato di altissimo valore per tutta l’umanità. I fondi sono stati agganciati tramite decreto della presidenza del consiglio dei ministri del 17 luglio 2020, per cui sono state ripartite le somme relative al quadriennio 2020/2023 derivanti dai fondi destinati ai Comuni per investimenti in infrastrutture sociali.

Il Milite Ignoto è un militare morto in una guerra il cui corpo non è stato identificato e che si pensa non potrà mai essere identificato. La sua tomba è una sepoltura simbolica che rappresenta tutti coloro che sono morti in un conflitto e che non sono mai stati identificati. Monumenti di questo tipo sono in genere scenario di cerimonie ufficiali in cui si commemorano tutti caduti per la Patria.