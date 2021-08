Immediati i soccorsi ma non c'è stato nulla da fare

Un uomo di 77 anni, palermitano, è morto domenica mattina sulla spiaggia in località Forgia a Balestrate, posta sul lungomare ovest. Solo ieri la notizia è trapelata. La vittima si chiamava Ciro Guaresi ed era un pensionato. L’anziano si era sentito male mentre si trovava in acqua. Lo hanno subito soccorso i familiari che lo hanno aiutato a guadagnare la riva. Immediato l’intervento sul posto di un’ambulanza e dei carabinieri. Il medico del 118, però, non ha potuto far altro che constare il decesso del 77enne.

I precedenti nel palermitano

Non è il primo caso di cadavere rinvenuto in mare. Nei giorni scorsi nel palermitano, a Trabia, un’altra tragedia nei pressi del lido Vetrana. Un uomo di 73 anni, di Misilmeri, mentre era in acqua è stato colto da malore e ha perso la vita. I presenti hanno soccorso subito l’uomo ma non c’è stato nulla da fare. Un altro malore, stavolta su strada, sulla statale nella zona tra Trappeto e Balestrate. A perdere la vita Salvatore Lucchese di Alcamo. L’uomo di 60 anni è stato colto da malore mentre era in sella alla sua bicicletta. Alcuni passanti lo hanno soccorso e hanno cercato di praticare il massaggio cardiaco, ma non c’è stato nulla da fare. Altro tragico epilogo, ma nell’agosto dello scorso anno, a Isola delle Femmine: a perdere la vita un palermitano di 66 anni, Giuseppe Randazzo. In quel caso l’uomo era appena uscito dall’acqua nei pressi del tratto di spiaggia libera quando si è accasciato.

Anche il trapanese ha un caso recente

Il 6 luglio scorso una tragedia si era consumata nella spiaggia di San Giuliano, ad Erice. Un uomo di 46 anni, affetto da disabilità, è morto e il suo corpo è stato visto galleggiare a pelo d’acqua da una coppia di bagnanti, marito e moglie. Uno dei due si è tuffato in mare per recuperare il cadavere che si trovava a pochi metri dalla battigia.