Nessun segnale di miglioramento dal reparto di rianimazione del civico di Palermo

E’ ancora in prognosi riservata l’uomo che ieri pomeriggio è stato trascinato da un treno lungo la linea ferrata nella tratta che collega Balestrate ad Alcamo, a cavallo quindi tra il palermitano e il trapanese. L’uomo, un alcamese di 59 anni che a quanto pare è sordo muto e nell’impatto gli è stato tranciato un piede, si trova ricoverato al reparto di rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo. Dal bollettino emesso questa mattina dall’equipe medica che lo ha sotto osservazione, non emergono sostanziali novità. E’ ancora in prognosi riservata e dunque resta in pericolo di vita.

L’indagine

Ad indagare la Polfer che sta provando a ricostruire la dinamica di quanto accaduto che ha avuto davvero dell’incredibile. Pare che il malcapitato stesse transitando a piedi lungo la strada ferrata, per ragioni che al momento appaiono incomprensibili. Si ipotizza che al passaggio del treno un indumento si sia impigliato nelle sporgenze di qualche vagone e che quindi il 59enne sia stato trascinato per diverse centinaia di metri. Sul posto anche un’ambulanza del 118 e i carabinieri che sono intervenuti a supporto degli agenti della polizia ferroviaria.

I soccorsi

I soccorsi sono stati immediati e le condizioni dell’uomo sono apparsi gravissime sin da subito. Infatti è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per poter trasportare l’uomo al Civico di Palermo. Il treno coinvolto in questo incidente era un regionale nella tratta di Piraineto Castelvetrano e l’impatto è avvenuto in contrada Calatubo, proprio al confine tra Balestrate ed Alcamo. Le Ferrovie, a causa proprio dell’incidente, hanno dovuto bloccare il traffico ferroviario per qualche ora e disposto un servizio sostitutivo di pullman.

I dubbi

Restano ancora molti dubbi attorno alla vicenda. Anzitutto, essendo un’area isolata, non c’è alcuna videosorveglianza e non vi sono neanche testimoni. Per cui la ricostruzione dell’indumento rimasto impigliato resta al momento soltanto una ipotesi e non una certezza. Inoltre non si riesce neanche a capire cosa ci facesse l’uomo da quelle parti, da solo, e perché stesse camminando accanto alla linea ferrata, sapendo che un treno era di passaggio proprio in quel momento.