Iniziati a Balestrate i lavori finanziati dal Gal

L’antico percorso della “passeggiata” a Balestrate, nel palermitano, sarà riqualificato. L’itinerario dal belvedere sino al sentiero del pescatore sarà ripristinato e riqualificato, non solo strutturalmente ma anche con decori artistici che renderanno ancora più suggestivo questo collegamento che un tempo era considerato il luogo in cui si facevano le passeggiate.

I fondi stanziati

Il finanziamento concesso ammonta a 70 mila euro da parte del Gruppo di Azione Locale, il Gal Golfo di Castellammare, costituito nel 2010 come società consortile allo scopo di favorire lo sviluppo locale delle aree rurali del territorio. In via di installazione delle ceramiche decorate che andranno a creare una sorta di itinerario che parte dalla centrale piazza Rettore Evola e tocca il belvedere, passando da via Dante, la Piazzetta e la via Segesta.

Gli interventi in programma

Il finanziamento prevede la sistemazione di tutti i rivestimenti in marmo e il tufo dei muretti presenti. Queste parti verranno abbellite con dei pannelli in ceramica decorati a mano. In via di installazione poi delle piastrelle in ceramica lungo tutto il marciapiede che dal cimitero collega al sentiero del pescatore, fino a risalire alla piazza Rettore Evola attraversando il sottopassaggio che collega la piazzetta con via Dante. Infine Verranno riqualificate ed abbellite le cercine dei 12 alberi di piazza Rettore Evola.

Altri finanziamenti in arrivo

Da considerare che a Balestrate sono in arrivo altri importanti finanziamenti legati ai progetti per Piani Urbani Integrati selezionati dalle Città Metropolitane. Con decreto del ministro dell’interno, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, sono state assegnate le risorse ai soggetti attuatori di questi piani. Il documento riporta l’elenco definitivo di quelli finanziabili, selezionati e presentati dalle Città metropolitane. Finanziati al Comune di Balestrate i lavori di riqualificazione urbana delle strade a valle della piazza Evola per 1,3 milioni di euro e il completamento e riqualificazione dell’edificio ex mattatoio e degli spazi urbani circostanti per altri 700 mila euro.