I COMMENTI DA SALA DELLE LAPIDI

Dopo settimane di scontro politico sul piano triennale, il Consiglio Comunale torna operativo. E’ stata infatti approvata la delibera sulla regolamentazione del mercato rionale di Ballarò. Un atto atteso da decine di commercianti ed operatori economici dell’area della I Circoscrizione.

Una delibera largamente condivisa e che ha incontrato una forte approvazione da parte dell’Aula. Il Consiglio Comunale, adesso, si prenderà una pausa per poi tornare in Aula nella giornata di mercoledì, quando il piano triennale delle opere pubbliche tornerà d’attualità.

Zacco (Italia Viva): “Forte segnale alla città”

Fra i primi a commentare la delibera il consigliere comunale di Italia Viva Ottavio Zacco. Il presidente della VI Commissione sottolinea l’importanza dell’atto anche alla luce delle indagini sui conti del Comune di Palermo. “Nonostante le note e deprimenti vicende giudiziarie che stanno coinvolgendo il comune di Palermo, il consiglio comunale, durante la seduta odierna ha voluto dare un forte segnale al tessuto economico cittadino. Ciò approvando la delibera che detta regole chiare per l’assegnazione degli spazi del nuovo capannone ubicato in piazza del Carmine. Così verrà garantita la continuità storica e preservando gli attuali mercatari”. Nessuna replica, quindi, alle parole pronunciate ieri dall’assessore alla Mobilità Giusto Catania.

“Contestualmente nella stessa seduta – prosegue Zacco -, ho presentato due ordini del giorno. Con quest’ultimi, ho impegnato l’amministrazione comunale e gli uffici competenti ad eseguire l’assegnazione dei singoli posteggi. La concessione seguirà l’ordine progressivo della graduatoria già approvata. Così, potremmo garantire la massima trasparenza”.

L’obiettivo di Zacco rimane comunque estendere la regolamentazione anche ad altre attività cittadine. “Il secondo ordine del giorno che impegna la giunta e gli uffici a predisporre in tempi celeri così da portare in aula entro il 31/12/2021 , tutti gli atti necessari per la regolamentazione dei mercati dei souvenir situato presso il Santuario di Santa Rosalia in Monte Pellegrino e i mercati dei fioristi ubicati presso le aree dei cimiteri di Sant’Orsola; Santa Maria dei Rotoli e Santa Maria di Gesù. Ciò affinché si possa mettere la parola fine ad un vuoto legislativo che ha creato per anni preoccupazione ai commercianti. Operatori costretti a convivere con l’ansia di perdere dopo anni la propria fonte di reddito”.

Gentile-Arcoleo (PD): “Consiglio non insegua polemiche social”

Sull’approvazione del regolamento sul mercato di Ballarò, si sono espressi anche gli esponenti del Partito Democratico Milena Gentile e Rosario Arcoleo. I consiglieri comunali Dem hanno ricordato l’importanza dell’operatitività del Consiglio Comunale. “Oggi si è dimostrata l’importanza che il Consiglio svolga i suoi compiti e non insegua le polemiche dei social. È stato approvato il regolamento del mercato storico Ballarò. Atto che consentirà, tra le altre cose, di regolarizzare e ricondurre alla normativa vigente l’insediamento del mercato. E di dare dignità agli esercenti storici. In un momento drammatico come quello che stiamo vivendo, con la dilagante crisi economica post covid, la soglia di povertà è cresciuta e tanti sono i percettori di reddito di cittadinanza in questa città”.

“Portare i mercati storici in una condizione di regolarità – sottolineano – consente anche ai mercatari di ricevere i pagamenti attraverso le carte. E, soprattutto, di godere di un riconoscimento ufficiale della storicità del proprio esercizio commerciale. Con questo regolamento, si costituisce il criterio di assegnazione dei lotti, senza discrezionalità. Ma basandosi su dati e titoli certi”.

Rosario Arcoleo e Milena Gentile, infine, sottolineano l’importanza del confronto con i rappresentanti dei territori. “Questa approvazione premia un metodo e dimostra la forza della partecipazione. Elemento che è stato portato avanti dall’Amministrazione in un confronto continuo con la Circoscrizione; con le Commissioni consiliari e soprattutto con le associazioni del territorio.