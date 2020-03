La Segnalazione Whatsapp al n. 3774388137

“Siamo passati da io resto a casa a io esco come non ci fosse un domani. E’ tutto ok. adesso. Guardate? In realtà vedete assembramenti di persone con distanze pari a zero, polizia municipale assente, b…llo. totale, posteggiatore presente. Doppia fila…”