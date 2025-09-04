E’ arrivata a Palermo dove sarà curata all’Ismett, una piccola afghana che non poteva essere salvata nel suo Paese. Lo annuncia il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani che racconta del circuito di solidarietà che si è messo in moto per assistere la bambina.

Lo sbarco all’aeroporto di Punta Raisi

La bambina è arrivata con un volo Turkish Airlines oggi all’aeroporto Falcone Borsellino di Punta Raisi a Palermo e ad accoglierla c’era il cuore della Sicilia insieme agli operatori sanitari necessari per la sua assistenza.

Schifani sui social

“Oggi è uno dei giorni più belli della mia vita” sc rive il presidente della Regione Renato Schifani sui social. Ce l’abbiamo fatta. La piccola Ayeda dall’Afghanistan arriva all’Ismett di Palermo” è la frase che accompagna il primo post del Presidente della Regione.

“Un grandissimo lavoro di squadra” aggiunge. Poi Schifani posta anche il ,video dello sbarco dall’aereo e continua “Di fronte al grido di aiuto della piccola Ayeda e della sua famiglia la Sicilia non si è voltata dall’altra parte. Si è messa in moto una straordinaria mobilitazione umanitaria che ha visto istituzioni, associazioni e cittadini uniti da un solo obiettivo: salvare una vita”.

Nelle migliori mani possibili

Poi il governatore motiva anche gli operatori dell’Ismett ” Sono certo che abbiamo messo Ayeda nelle migliori mani possibili e che l’accoglienza e la generosità dei siciliani sapranno accompagnarla in questo delicato percorso di cura e speranza.

Il post è accompagnato da una serie di ringraziamenti alle organizzazioni umanitarie internazionali come PFIC Italia Network ODV, NOVE Caring Humans, OMAR – Osservatorio Malattie Rare, ma anche all’ISMETT di Palermo, all’Ambasciata d’Italia a Teheran e alla Croce Rossa Italiana.

La singolare coincidenza

Singolare la coincidenza che vuole che l’azione umanitaria nei confronti di una bimba afghana giunga a Palermo nella giornata di mobilitazione nazionale, indetta dalla Global Sumud Flotilla per sostenere la missione dei velieri europei verso la striscia di Gaza.

Di cosa soffre Ayeda, profuga Afghana in Iran fino a ieri

Ayeda è una bambina di due anni e per lei, in pieno agosto, era stata lanciata una petizione on line che ha raccolto 11mila firme. La piccola soffre di una malattia rara epatica ovvero la Colestasi Intraepatica Familiare Progressiva, almeno stando alle diagnosi dei medici delle associazioni umanitarie internazionali.

Di lei ha parlato all’agenzia di stampa Dire la presidente della Pfic Italia Network, Francesca Lombardozzi: “La forma di Pfic (l’acronimo che individua la malattia) di cui Ayeda è affetta è talmente grave e avanzata, che il trapianto di fegato da solo non basta: richiede delle cure particolari che si effettuano solo in alcuni Paesi europei, tra cui l’Italia, e purtroppo non in Iran”.

La bambina afghana, infatti, era con la famiglia in Iran in un campo profughi.

