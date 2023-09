Sarà trasferita a Roma la bambina di 4 anni che nelle settimane scorse a Palermo è precipitata dal balcone di casa in corso dei Mille. Ricoverata all’ospedale dei Bambini, resta ancora in prognosi riservata, ma già nei giorni scorsi aveva iniziato a muovere la manina ed a dare segnali di reazione agli stimoli esterni. La piccola sarà nella Capitale nei prossimi per iniziare la riabilitazione.

Il bollettino che dà speranze

Il fattore sicuramente positivo è che adesso ci sono concrete speranze che non ci siano danni neurologici. Rispetto al bollettino iniziale, adesso i medici sperano che non ci siano gravi conseguenze da quella caduta. Dunque ai genitori viene data la speranza di un possibile totale recupero.

La Tac dei giorni scorsi dall’esito terribile

Enormi progressi se si considera che nei giorni scorsi il risultato della Tac aveva confermato, inizialmente, le condizioni critiche della bimba. A poco a poco le condizioni della bambina sono però migliorate, fino alla notizia che ora potrà andare a Roma.

La ricostruzione

La piccola era in casa con la nonna. La mamma era uscita per alcuni minuti. Il caos attorno all’ambulanza, secondo i testimoni, sarebbe scoppiato perché alcuni residenti si sarebbero scagliati contro un giovane che era passato da lì sulla moto. Qualcuno aveva pensato che la bimba fosse stata investita dal motociclista. Per questo è nato il parapiglia e il giovane motociclista sarebbe stato tolto dalle mani della folla inferocita dagli agenti di polizia arrivati in corso dei Mille. Una folla che si era scagliata anche contro i sanitari del 118 arrivati per portare la bimba in ospedale. La bimba di 4 anni è nata in Germania. Da alcuni anni è tornata a Palermo con la mamma e le sorelle. Frequenta la scuola nel capoluogo e la parrocchia di Don Ugo di Marzo Maria santissima delle Grazie a Roccella.