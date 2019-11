In via Villermosa

Il Gruppo Sella rafforza la propria presenza in Sicilia e martedì 19 novembre inaugurerà, in Via Villaermosa 36 a Palermo, la nuova succursale di Banca Sella e la nuova sede di Banca Patrimoni & C., la banca del Gruppo specializzata nelle gestione e amministrazione dei patrimoni.

All’evento parteciperanno l’amministratore delegato di Banca Sella Claudio Musiari e di Banca Patrimoni Sella & C. Federico Sella, il responsabile della rete di Banca Sella Massimo Vigo, il responsabile del Territorio Sud di Banca Sella Gennaro Crescenzo e il direttore commerciale di Banca Patrimoni Sella & C. Paolo Giorsino. All’inaugurazione è anche prevista la presenza delle autorità politiche e istituzionali della città.