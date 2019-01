Gli agenti del commissariato Politeama hanno sequestrato a Palermo in via Tiro a Segno una bancarella di foretuna allestita in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno. Qui gli agenti hanno sequestrato poco prima della mezzanotte del primo numerosi giochi pirotecnici in bella mostra in strada.

I poliziotti hanno sequestrato tutto ed hanno impiegato qualche ora per inventariare la merce ed ascriverla alle varie categorie di prodotti pirotecnici. Sono Fontane “Cono Diamante”, Fontane “Jupiter” “Pot Feu”, Multicolor 20 “Strzalow Shots”, Multicolor 30 “Strzalow Shots”, petardi “Jorge”, petardi “Saturn Missiles”, petardi “Snappers Poppers”, razzi “Rockets”.