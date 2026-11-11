I finanzieri del comando provinciale di Palermo, coordinati dalla procura, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di un manager Stefano Di Tommaso di Milano di 65 anni e di un commercialista di Como Alessandro Arrighi di 55 anni accusati di bancarotta fraudolenta nonché dei reati di calunnia e frode processuale.

Il provvedimento è stato disposto dal gip Palermo nell’ambito di un’inchiesta su una bancarotta fraudolenta. Le indagini, svolte dalla sezione di Pg della guardia di finanza presso la procura, hanno riguardato la liquidazione giudiziale di una srl di consulenza imprenditoriale la cui sede legale era stata trasferita da Milano a Palermo prima dell’avvio della procedura. Gli accertamenti si erano inizialmente concentrati sui vertici della società e su altri professionisti, tra cui un commercialista e manager dell’azienda.

Secondo quanto ricostruito, la società era stata trasformata da spa in srl, con il cambio dei vertici e il trasferimento a Palermo, mentre il patrimonio sarebbe stato progressivamente svuotato. Alla ditta erano state lasciate solo le passività, in particolare debiti fiscali e previdenziali accumulati per omessi versamenti. Tra i beni distratti figura il marchio aziendale, del valore di circa 245 mila euro, trasferito a una nuova società clone con la stessa sede, lo stesso oggetto sociale e gli stessi dipendenti.

Nel corso delle indagini sarebbe stata accertata la distrazione di altri 515 mila euro che sarebbero stati dirottati alla nuova società attraverso un sistema di fatture per attività di advisory finanziaria. Operazioni che non sarebbero mai state eseguite, come hanno accertato i militari. I finanzieri contestano ai due indagati di avere confezionato documentazione societaria falsa allo scopo di presentarla in sede di interrogatorio cercando di addossare la responsabilità penale al solo presidente del consiglio di amministrazione.