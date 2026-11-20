La rivoluzione digitale ha cambiato il modo di gestire il denaro, effettuare pagamenti e accedere ai servizi finanziari. Ma insieme alle opportunità sono cresciuti anche i rischi, dalle frodi informatiche ai raggiri online sempre più sofisticati. Per affrontare queste sfide, Palermo diventerà per due giorni il punto di riferimento nazionale del dibattito sulla tutela dei cittadini e sulla sicurezza nei servizi finanziari.

Una nuova tappa di “In viaggio con la Banca d’Italia”

Il 24 e 25 novembre 2026 la sede palermitana della Banca d’Italia ospiterà infatti una nuova tappa di “In viaggio con la Banca d’Italia”, il percorso itinerante promosso dall’Istituto per diffondere la cultura finanziaria e rafforzare il dialogo con i territori. L’iniziativa, realizzata con il patrocinio della Regione Siciliana e del Comune di Palermo, metterà al centro temi di grande attualità come la protezione della clientela, la sicurezza dei pagamenti digitali e la prevenzione delle truffe. La prima giornata, in programma il 24 novembre, sarà dedicata al tema “Tutela della clientela nell’era digitale: tra regole e responsabilità”. Un confronto ad ampio raggio che vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del sistema bancario, del mondo accademico e delle associazioni dei consumatori.

Parteciperanno esperti e rappresentanti delle istituzioni

Ad aprire i lavori saranno la direttrice della sede di Palermo della Banca d’Italia, Milena Caldarella, il sindaco Roberto Lagalla e il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Successivamente una tavola rotonda approfondirà il ruolo delle diverse istituzioni chiamate a garantire la tutela dei cittadini in un ecosistema finanziario sempre più digitalizzato. Tra i relatori figurano il presidente della Corte d’Appello di Palermo Antonio Balsamo, la presidente del Collegio ABF di Palermo e docente dell’Università di Catania Maria Rosaria Maugeri, il presidente della Commissione regionale siciliana dell’Abi Salvatore Malandrino, il presidente di Federconsumatori Sicilia Alfio La Rosa e Filiberto Morelli della Banca d’Italia.

Focus sulle truffe nei pagamenti

Grande attenzione sarà poi dedicata alle truffe nei pagamenti, tema che rappresenta una delle principali preoccupazioni per famiglie, consumatori e imprese. Il 25 novembre si discuterà infatti di come riconoscere i più diffusi schemi fraudolenti, delle tecniche utilizzate dai criminali informatici e degli strumenti di tutela disponibili per le vittime. All’incontro parteciperanno, tra gli altri, rappresentanti della Polizia Postale, esperti di diritto bancario, psicologi e professionisti impegnati nella tutela dei consumatori. L’obiettivo è fornire ai cittadini conoscenze pratiche e strumenti concreti per difendersi dalle frodi, fenomeno che negli ultimi anni ha registrato una crescita significativa parallelamente alla diffusione dei servizi digitali.

Il ruolo strategico di Palermo

L’iniziativa conferma il ruolo strategico di Palermo nel dibattito nazionale sui temi dell’inclusione finanziaria e della sicurezza digitale. Non si tratterà soltanto di un momento di confronto specialistico, ma anche di un’importante occasione di educazione finanziaria aperta alla cittadinanza. Nel pomeriggio del 25 novembre, infatti, la storica sede della Banca d’Italia aprirà le proprie porte ai visitatori per un percorso guidato che unirà la scoperta del patrimonio architettonico liberty dell’edificio a momenti di approfondimento sui servizi rivolti alla collettività, sulle pari opportunità e sulle cosiddette “trappole comportamentali” che possono influenzare le decisioni economiche dei cittadini. Un appuntamento che punta a rafforzare consapevolezza, fiducia e sicurezza in un mondo finanziario sempre più digitale e in continua evoluzione.