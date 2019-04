Indagano i carabinieri

Colpo grosso della banda del buco a San Giuseppe Jato in provincia di Palermo. I ladri nella notte hanno svaligiato la gioielleria Mannino su corso Umberto I. La banda del buco è entrata in azione tra sabato e domenica scorsi.

I ladri si sono, introdotti nel negozio praticando un foro in una parete di un vano scala adiacente al negozio.

La gioielleria si trova al piano terra di una storica palazzina di fine ottocento che ospita anche un sindacato, uno studio legale ed un appartamento privato. Per introdursi nella gioielleria i ladri si sono aperti un varco in una parete in pietra dello spessore di circa un metro.

Per entrare nella palazzina i ladri, come scrive il Giornale di Sicilia hanno usato un accesso secondario che dà su via Municipio.

Un vecchio magazzino che, attraverso una scala di servizio, conduce all’atrio condominiale. Un particolare noto a pochi. Lo scavo praticato nel vano scala ha così permesso ai ladri di intrufolarsi dentro la gioielleria e di disattivare il sistema d’allarme.

Una volta dentro i malviventi hanno razziato ciò che hanno trovato a portata di mano: dalle vetrine ai cassetti. Per terra è finito tutto quello che non sono riusciti a portare via. Gli oggetti più preziosi in oro, custoditi dentro la cassaforte, sono rimasti invece al sicuro.

Il bottino è comunque ancora da quantificare. Ma, dopo una prima stima, ammonterebbe ad alcune migliaia di euro, solo in parte coperti da assicurazione. Ad accorgersi del furto sono stati ieri mattina gli stessi titolari all’apertura del negozio: alzata la saracinesca è subito apparso chiaro quanto era accaduto nelle notti precedenti.

Sul posto sono così giunti i carabinieri della locale stazione che adesso conducono le indagini.