Indagano i carabinieri

Nuova rapina della banda che assalta i furgoni carichi di sigarette. Anche questa volta in tre, uno dei quali armato di pistola. I rapinatori hanno colpito questa mattina in via Kennedy, a Capaci. Nel mirino un autotrasportatore che stava effettuando il consueto giro per consegnare le sigarette nelle tabaccherie di Palermo e provincia.

Il corriere è stato fermato, minacciato, immobilizzato e derubato del carico. Sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto la denuncia della vittima. Ancora da quantificare con precisione il bottino della rapina: sono circa 10 le scatole rubate, per un valore complessivo che di circa 20 mila euro. I tre sono fuggiti a bordo di un fuoristrada di colore scuro, con ogni probabilità rubato per l’occasione.

L’ultimo colpo del genere risale al 2 gennaio scorso, in via Mendola, zona Oreto. Tre rapinatori incappucciati hanno colto di sorpresa un autotrasportatore, fermo per una consegna, riuscendo a portargli via oltre 15 scatole piene di stecche di sigarette. La merce è stata caricata dalla banda su un furgone bianco poi utilizzato per la fuga.

Pochi giorni prima stesso copione in viale della Resurrezione, all’altezza di Villa Magnisi, dove due banditi armati di pistola e arrivati a bordo di un’auto di colore scuro, forse una Fiat Punto, hanno minacciato e derubato un corriere che stava distribuendo la merce. Su questi ultimi due episodi indagano gli investigatori della polizia e dei carabinieri.