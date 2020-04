Indagini degli agenti del commissariato San Lorenzo

La banda spacca vetrine è entrata di nuovo in azione di nuovo a Palermo. Stavolta il colpo non è andato a buon fine grazie ad un passante che ha visto quattro giovani che indossavano la mascherina e cappellino armeggiare davanti alla gioielleria in piazza Don Bosco a Palermo la notte tra venerdì e sabato e ha iniziato ad urlare facendo fuggire i giovanissimi ladri.

I quattro erano armati di fiamma ossidrica e mazzuolo davanti alla gioielleria Pensieri Preziosi ad angolo tra piazza don Bosco e via Marchese di Roccaforte.

Con la fiamma cercavano di riscaldare il vetro blindato che poi veniva colpito con forza con i mazzuoli. La fuga dei quattro giovani è stata bloccata nei pressi di via Sicilia. I quattro sono di 20 anni e 18 anni e sono stati bloccati dagli agenti delle volanti. Le indagini sono condotte dal commissariato San Lorenzo.

Sono stati denunciati per il tentato furto e multati per il mancato rispetto delle ordinanze sull’emergenza Covid.