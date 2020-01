Hanno forzato la serratura di ingresso ma avendo cura, stavolta., di non infrangere completamente la vetrina per non rendere immediatamente visibile la loro presenza all’interno del negozio, poi hanno razziato scarpe, abiti e accessori all’interno del negozio ed hanno fatto perdere le proprie tracce.

Ladri in azione da Leone Collection outlet, un negozio nel centro di Palermo, al numero 58 di via Marchese Ugo a pochi passi da via Notarbartolo e da piazza Croci.

Il furto sembra sia avvenuto in pieno giorno, nel corso del pomeriggio di ieri, domenica senza che nessuno notasse nulla e senza che alcuno sentisse suonare l’allarme.

I ladri hanno, però, lasciato una serie di impronte sulle vetrine che sono state rilevate dalla polizia.

Ancora da quantificare il danno e l’entità del furto. Si tratta dell’ennesimo colpo del genere nella zona centrale della città presa di mira da quella che viene considerata una banda di ladri organizzata. Altri colpo sono avvenuti nei giorni scorsi ai danni di numerosi negozi della zona.

Gli investigatori, oltre ai rilievi sul posto, stanno raccogliendo le immagini delle telecamere dei negozi vicini e di una banca che sorge in zona