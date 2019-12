Banda spaccavetrine in azione, furto in un negozio di alta moda in via Parisi

Un mese fa sempre nel fine settimana avevano tentato di spaccare le vetrine ed entrare. Stavolta ci sono riusciti. Colpo della banda spaccavetrine in via Enrico Parisi in pieno centro a Palermo.

Ad essere preso di mira il negozio Visiona. Due persone, come hanno raccontato alcuni testimoni, sono entrati in azione e hanno portato via capi di abbigliamenti.

Sono fuggiti a bordo di una grossa auto. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Torna così in azione nel fine settimana la banda spaccavetrine a Palermo.

Dopo alcuni tentativi sono riusciti ad entrare nel negozio del “salotto buono” della città.

Appena un mese fa la banda aveva tentato i colpi sempre nella zona Politeama. Il primo sempre alla boutique Visiona tra venerdì e sabato, il secondo al Polo store che si trova a pochi passi dal cantiere per l’anello ferroviario dove il titolare questa mattina ha trovato un evidente segno della visita non gradita da parte di qualcuno.

Ad accorgersi del tentativo di furto in via Enrico Parisi erano stati i dipendenti del negozio di lusso.

Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso dei giovani che di notte cercavano di rompere la vetrina e scardinare la porta per entrare. Ad inizio di novembre l’operazione non riuscita, anche se i danni provocati erano stati ingenti. Adesso oltre ai danni i ladri hanno portato via capi di abbigliamento.

Sempre nello stesso fine settimana di novembre i ladri hanno tentato il colpo in via Emerico Amari nel negozio Polo store. I titolare aveva trovato un piede di porco conficcato nel telaio della porta d’ingresso.

Gli stessi ladri, non riuscendo ad aprirsi un varco, hanno lasciato gli strumenti del mestiere allontanandosi di gran fretta e anticipando l’allarme che rischiava di attirare l’attenzione.

Sono intervenuti i vigili del fuoco per togliere il piede di porco rimasto incastrato.