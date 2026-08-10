Una banda di truffatori ha colpito ancora con il metodo del finto carabiniere questa volta a pochi passi dal Politeama. Nel mirino un uomo di 79 anni, presidente di un’associazione di categoria, convinto a consegnare soldi e gioielli per un presunto incidente di fatto mai avvenuto. Sulla truffa indagano i carabinieri che hanno raccolto la richiesta d’aiuto della vittima, che si sarebbe resa conto del raggiro quando ormai era troppo tardi.

La tecnica sempre la stessa. Il figlio rimasto coinvolto in un incidente e per evitare la galera servivano soldi. Poco dopo qualcuno avrebbe bussato alla porta dell’abitazione in cui l’uomo, al momento della truffa, si trovava da solo.

Dopo aver raccolto orologi, preziosi e contanti – ancora dev’essere quantificato l’esatto ammontare del bottino – il finto ufficiale dell’Arma si sarebbe volatilizzato nel nulla. I militari – quelli veri – hanno avviato l’attività investigativa e acquisito le immagini delle telecamere installate vicino all’appartamento della vittima, nel tentativo di risalire all’identità della banda e al mezzo usato per scappare.