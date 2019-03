Il riconoscimento dai pediatri italiani

Nel 2019 in 16 spiagge della Sicilia sventolerà la bandiera verde, il riconoscimento assegnato da oltre 2mila pediatri italiani coordinati dal prof. Italo Farnetani, ordinario di Pediatria della Libera Università Ludes di Malta, alle spiagge ritenute adatte ai bambini. In Italia sono 142.

La Calabria si riconferma anche per quest’anno la prima regione a misura di bambino con 18 bandiere, ma è seguita dalla Sicilia e Sardegna con 16 località premiate. Al terzo posto, invece, si conferma la Puglia, seguita da Marche e Toscana con 11 bandiere.

Ad ottenere il riconoscimento le spiagge di Balestrate, Campobello di Mazara, Casuzze-Punta secca-Caucana, Cefalù, Giardini Naxos, Ispica-Santa Maria del Focallo, Marina di Lipari-Acquacalda-Canneto, Marina di Ragusa, Marsala (Signorino), Mondello, La Plaja di Catania, Porto Palo di Menfi, Pozzallo – Pietre Nere, Raganzino, San Vito Lo Capo, e Vendicari.

La Sicilia si riconferma una regione ricca di spiagge adatte alle esigenze di bambini e genitori. I servizi offerti e le caratteristiche delle coste sono un valore aggiunto all’indiscussa bellezza delle spiagge dell’isola. La cerimonia di consegna della Bandiera Verde si svolgerà il 28 giugno a Praia a Mare

L’oasi di Vendicari per il terzo anno consecutivo ottiene il prestigioso riconoscimento. “Per il terzo anno consecutivo – commenta il sindaco Corrado Bonfanti – otteniamo un riconoscimento che ripaga gli sforzi di un’amministrazione comunale che ha lanciato una serie di progetti per rendere il nostro litorale sempre più sicuro. Tra questi il servizio di assistenza ai bagnanti e l’accesso in spiaggia per i diversamente abili, servizi che riproporremo anche quest’anno”.

La Bandiera Verde premia le spiagge dal facile accesso, con l’acqua limpida e bassa vicino alla riva, con la presenza di bagnini e scialuppe di salvataggio e che offrono spazi per l’allattamento o il cambio dei pannolini.