Indaga la polizia

Assalto ad un portavalori questa mattina allo Zen a Palermo. Le guardie giurate sono state sorprese mentre stavano consegnando all’ufficio postale una sacca contenente denaro quando quattro o cinque banditi armati di pistola sono entrati in azione.

Il colpo è stato messo a segno questa mattina in via Luigi Einaudi, allo Zen. Erano le 9 quando due guardie giurate sono state sorprese e immobilizzate dai malviventi. In pochi minuti è scoppiato il caos e i rapinatori sono riusciti a scappare con un bottino di circa 50 mila euro.

Secondo una prima ricostruzione i rapinatori sarebbero arrivati a bordo di alcuni scooter di grossa cilindrata. Un piano violento e ben studiato che ha consentito loro di arraffare la sacca piena di contanti e fuggire tra i viali del quartiere periferico.

Ricevuta la nota la centrale operativa ha inviato sul posto una decina di volanti che stanno setacciando la zona. Per garantire supporto aereo si è alzato in volo anche un elicottero della polizia.