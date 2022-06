Dal 22 giugno sarà disponibile il bando online, domande entro il 12 luglio

“Un bando che destina complessivamente 500 mila euro alle aziende siciliane della pesca per progetti finalizzati alla valorizzazione commerciale dei prodotti ittici siciliani”. Ad annunciare la imminente pubblicazione dell’avviso per manifestazioni d’interesse relative alle selezioni di proposte progettuali è l’assessore regionale all’Agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea, Toni Scilla.

Da domani sarà disponibile il bando, domande entro il 12 luglio

Il bando sarà disponibile da domani, mercoledì 22 giugno, sul portale web della Regione Siciliana. Le domande potranno essere presentate entro e non oltre le 12 del 20 luglio e la pubblicazione dell’esito avverrà il 31 luglio.

Sostegno per le piccole e medie imprese del settore

La misura punta a sostenere piccole e medie imprese (che potranno ricevere un contributo per un importo massimo di 30mila euro per progetto) che promuovono e incentivano la competitività del settore ittico, per la ricerca di nuovi mercati e la promozione di prodotti di qualità.

Scilla “Governo Musumeci interviene concretamente”

“Il Governo Musumeci – dice l’assessore Scilla – interviene con aiuti concreti allo scopo di creare un paracadute utile ad ammorbidire il duro impatto causato dal momento estremamente emergenziale che sta sconvolgendo il settore della pesca, momento che rischia di minare posti di lavoro e una attività tradizionale che ha fatto la storia della nostra Isola”.

Nei giorni scorsi promessi contributi per il caro gasoli

Nei giorni scorsi, il presidente della Regione Musumeci aveva riunito le marinerie siciliane per fare il punto sullo stato di crisi e in particolare del “caro gasolio” ma anche il tema legato alla recessione del settore ittico a causa della pandemia e i possibili effetti negativi a seguito del conflitto ucraino-russo.

Musumeci ha incontrato a Palazzo Orleans una delegazione delle marinerie di Porto Palo di Capo Passero, Pozzallo, Porticello, Trapani, Terrasini, Licata, Castellammare del Golfo, Scoglitti, Catania, Augusta, Termini Imerese, Sciacca, Porto Empedocle, Siracusa, Lampedusa e Linosa. Presente alla riunione anche il dirigente generale del dipartimento regionale della Pesca, Alberto Pulizzi. Proprio nei giorni scorsi, le marinerie hanno proclamato lo stato di agitazione, riservandosi di indire uno sciopero generale dell’intera categoria. I rappresentanti del settore ittico hanno consegnato un documento al presidente con le richieste da adottare nell’immediato.

“Per quello che riguarda le competenze della Regione – ha detto Musumeci – prendo subito l’impegno, per quelle di Roma mi farò carico, oggi stesso, di contattare il sottosegretario alla Pesca Battistoni e porre a lui la questione: vi aggiornerò dell’esito con tempestività. Spero che Roma si renda conto della grave crisi del settore e corra ai rimedi”.

In attesa del pagamento di 4 milioni

Nel corso dell’incontro, Musumeci, dopo le rassicurazioni avute da Pulizzi, ha comunicato che entro due settimane al massimo la Regione provvederà al pagamento di oltre 4 milioni di euro relativo alle indennità Covid19, le cui graduatorie definitive sono già state pubblicate. Mentre ci vorrà qualche settimana in più, invece, per la liquidazione del contributo “caro gasolio”, per il quale nella Legge regionale di Bilancio sono stati stanziati dieci milioni di euro.