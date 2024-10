La Rap ha avviato la ricerca di un nuovo direttore generale. L’azienda, responsabile della gestione dei servizi di igiene ambientale a Palermo, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana un bando per una selezione pubblica che prevede valutazione dei titoli e colloquio. Questa decisione è frutto del provvedimento n. 272 dell’11 ottobre 2024 dell’organo amministrativo societario.

La procedura di selezione è stata approvata il 26 luglio dal socio unico, il Comune di Palermo, e il bando completo è ora disponibile sul sito istituzionale del Comune di Palermo (www.comune.palermo.it) e sul sito della Rap (www.rapspa.it), nell’area dedicata agli “Avvisi” del portale Amministrazione Trasparente. Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente online entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione sul GURS, prevista per oggi, 25 ottobre 2024, al link. Il contratto sarà a tempo determinato e durerà tre anni rinnovabile a ciascuna scadenza con decorrenza dalla sottoscrizione del relativo contratto, con qualifica di Dirigente inquadrato con Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle imprese dei Servizi pubblici locali.

“La figura del direttore generale – spiega il presidente della Rap Giuseppe Todaro – è centrale per la crescita di un’azienda. Indire questa selezione e pubblicare l’avviso era ormai indispensabile e non più rinviabile. Vogliamo dare slancio e portare nuova linfa alla struttura organizzativa di Rap. E questo è un ulteriore tassello che ci aiuterà a migliorare il servizio reso alla città”. Il bando si può scaricare da siti ufficiali di Rap e Comune di Palermo.

La Siae cerca nuovi collaboratori da inserire come dipendenti con contratto di lavoro intermittente da inserire in diverse città italiane. Tra queste anche Catania, Palermo e Lampedusa.

Ecco come candidarsi

Per candidarsi occorre però rispettare diversi requisiti:

Essere in possesso del diploma di scuola superiore o di una laurea;

Disponibilità a lavorare almeno due giorni alla settimana su chiamata;

Avere un’automobile con la quale spostarsi

Possedere un telefonino con all’interno l’app Shazam, utilizzata per scoprire il nome delle canzoni solo grazie all’ascolto.

Inoltre, Manpower per questo lavoro richiede delle ottime capacità comunicative e relazionali, flessibilità negli orari di lavoro, motivazione a lavorare per obiettivi e una grande attitudine commerciale. Diverse sono le mansioni di cui l’accertatore dovrà occuparsi, fra questa c’è il controllo presso locali di spettacolo per raccogliere informazioni sui compensi relativi ai diritti d’autore, il censimento di strumenti musicali e radioriceventi presenti in locali pubblici, il rilevamento di presenze e prezzi nei luoghi di intrattenimento per scopi istituzionali, la registrazioni su nastro per verificare la protezione del repertorio eseguito durante eventi musicali, il monitoraggio di locali dove si svolge la vendita di opere d’arte figurativa soggette al diritto di seguito e la verifica delle condizioni di noleggio delle opere cinematografiche in collaborazione con distributori e noleggiatori.

Tutti i dettagli

Il contratto offerto per lavorare con Siae è intermittente, quindi a chiamata , full-time e a tempo determinato con una pianificazione mensile. La retribuzione base sarà di undici euro lordi all’ora, ma con diversi benefici, tra cui: una maggiorazione dello stipendio del 20% per il lavoro notturno, incentivi legati alla produttività, rimborso spese per il carburante e una maggiorazione del 30% per chi raggiunge una media di due atti all’ora durante un servizio di 4 ore.

Chi è interessato può inviare la propria candidatura online, rispondendo all’annuncio pubblicato da Manpower. La scadenza per le candidature è fissata al 30 novembre.