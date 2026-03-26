Un bando speciale e semplificato, con procedura di urgenza, per assegnare i 25 alloggi di edilizia sociale a canone sostenibile messi a disposizione dal Comune di Niscemi e cofinanziati con fondi regionali, prioritariamente ai nuclei familiari colpiti da provvedimenti di sgombero dalla proprie abitazioni a seguito della frana di gennaio 2026. È il contenuto dell’istanza di deroga al precedente bando indetto dal Comune del Nisseno, firmata dal presidente della Regione, Renato Schifani, e inviata al sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti.

Messi a disposizione la totalità degli alloggi disponibili

“Abbiamo autorizzato con questo provvedimento il Comune a indire un bando speciale per destinare la totalità degli alloggi al momento disponibili, ai nuclei familiari più fragili, che hanno dovuto lasciare o perso la loro abitazione – ha osservato Schifani – superiamo così le tempistiche delle attuali normative per l’accesso al social housing e semplifichiamo al massimo le procedure, nel totale rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, ma dando priorità assoluta allo stato di necessità dei cittadini”.

La consegna degli immobili Iacp per gli sfollati

Intanto lo scorso 28 febbraio era avvenuta la consegna delle chiavi degli appartamenti degli Iacp, ristrutturati in tempi brevissimi, e messi a disposizione dopo gli interventi di manutenzione e adeguamento necessari.

“Il lavoro fin qui fatto – aveva detto poco meno di un mese fa Schifani – è stato svolto all’insegna della celerità. La Regione, con i suoi mezzi, è impegnata a velocizzare le procedure, snellire le pratiche e garantire atti concreti per la comunità niscemese nel più breve tempo possibile. Il nostro obiettivo è lavorare in modo efficiente ed efficace”.

La consegna delle chiavi è avvenuta alla presenza del sindaco Massimo Conti, che è soggetto attuatore degli interventi in favore dei residenti che hanno subito danni. Dei 16 appartamenti disponibili, tre immobili, di cui due consegnati oggi, si trovano a Niscemi. Sempre nel Nisseno, altri sei sono a Gela, quattro a Mazzarino e tre a Butera; per questi la consegna è prevista nell’arco delle prossime settimane. Il Comune farà a stretto giro un bando pubblico per assegnare le abitazioni agli aventi diritto in base alle priorità.