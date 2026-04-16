Si chiude il sipario sulla quinta edizione di InterSezioni, il festival catanese dedicato alla musica contemporanea organizzato dalla Camerata Polifonica Siciliana grazie al finanziamento del Ministero della Cultura e alla collaborazione del Teatro Massimo Bellini di Catania, che in otto appuntamenti ha fotografato il variegato panorama della musica dei nostri tempi. Venerdì 17 aprile, alle ore 20.30, sarà il Teatro Sangiorgi di Catania ad ospitare “Bandoneon 2.0”, progetto artistico di Fabio Furia – uno dei più importanti bandoneonisti d’Europa – e Novafonic Quartet che rilegge il tango in chiave moderna. Novafonic Quartet è una formazione composta da quattro musicisti d’eccezione, solisti e prime parti in importanti orchestre: Fabio Furia (bandoneon), Gianmaria Melis (violino), Marco Schirru (pianoforte) e Giovanni Chiaramonte (contrabbasso). Quattro strumenti, quattro voci e una visione comune che guarda alla contemporaneità della musica, ricercando il confronto e l’interazione tra i generi e gli stili.

Il concerto “Bandoneon 2.0” sarà un unico ed insolito viaggio nella storia del tango fatto di fusione e contaminazione, tradizione ed innovazione, ma anche equilibrio, tecnica, immaginazione ed improvvisazione. Il risultato è un’interessante sintesi tra il mondo sonoro del jazz e quello del tango nuevo. Un mèlange di forza e passione, energia e pathos, in cui si riconoscono suggestioni classiche, nel rigore della composizione ispirata all’equilibrio della forma e al contrappunto dei grandi maestri del passato, con uno sguardo alle avanguardie contemporanee. Uno spettacolo innovativo, nel quale le dimensioni del tempo e dello spazio si piegano fino ad incontrarsi, guidando l’ascoltatore in un percorso emozionante e seducente dal tango tradizionale, fino alle influenze jazz e d’avanguardia di Astor Piazzolla e alle composizioni originali di Fabio Furia, passando per Emilio Balcarce e Fernando Otero.

Fabio Furia e il Novafonic Quartet, foto di Cristian Strina

Un’esperienza artistica in cui il tango giunge fino alla sua massima evoluzione, trasformato e rivoluzionato. Il concerto propone un itinerario eclettico e multiforme nel quale la forza poetica della musica si fonde al virtuosismo tecnico degli artisti. Un percorso di ricerca e sperimentazione, fondato sul confronto e l’interazione tra i generi e gli stili, in cui i suoni si fanno poesia e la raffinata tecnica compositiva si unisce alla profonda sensibilità melodica ed all’improvvisazione passionale, nel virtuosismo esecutivo di una formazione tutta italiana. Il risultato è un dialogo tra strumenti in una chiave di lettura moderna ed attuale, che affianca alle composizioni originali inediti arrangiamenti di alcuni tra i maggiori capolavori musicali del panorama internazionale, reinterpretati con grande sensibilità e libertà d’invenzione.

Il festival InterSezioni riserva agli studenti del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania un biglietto simbolico di € 2, e ai docenti e al personale biglietti da € 5 (le promozioni sono fruibili esclusivamente previa prenotazione sul sito https://www.cpsmusic.com/, posti limitati). Informazioni e prenotazioni tel. 3920889640 (ore 10-13 e ore 16.30-20). Biglietteria online, Ingresso: € 10. Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania: studenti € 2, personale e docenti € 5 (posti limitati).

Luogo: Teatro Sangiorgi, Via Antonino di Sangiuliano, 233, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 20:30

Artista: Novafonic Quartet

Prezzo: 10.00

Info:

La quinta edizione di InterSezioni, il festival di musica contemporanea organizzato dalla Camerata Polifonica Siciliana in collaborazione con il Teatro Massimo Bellini, si conclude al Teatro Sangiorgi venerdì 17 aprile con “Bandoneon 2.0” concerto del Novafonic Quartet – di cui fa parte il musicista Fabio Furia, uno dei più importanti bandoneonisti d’Europa – che rilegge il tango in chiave moderna

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