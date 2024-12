Tamajo "E' dimostrazione che Sicilia può essere protagonista sviluppo"

130 anni di storia nel segno dell’olio di qualità: è il risultato raggiunto dalla Manfredi Barbera & Figli S.p.A., azienda siciliana simbolo di eccellenza nel settore dell’olio extravergine di oliva.

Barbera, Anniversario è punto di partenza

“Raggiungere i 130 anni è un risultato straordinario, che ci riempie di orgoglio e di gratitudine verso le generazioni che hanno costruito questa storia” ha dichiarato Manfredi Barbera, CEO dell’azienda. “Questo traguardo non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza per continuare a innovare e valorizzare il nostro territorio perché la nostra missione è sostenere il comparto agricolo siciliano e portare l’olio di qualità a essere ambasciatore della Sicilia e del Made in Italy nel mondo, unendo tradizione e innovazione per portare sulle tavole dei nostri clienti un prodotto di eccellenza”.

Tamajo, “Export Palermo cresce nel 2024”

In occasione della conferenza stampa, sono stati diffusi i dati economici prodotti dall’Istituto Tagliacarne: nel primo semestre del 2024 le esportazioni della città di Palermo sono cresciute del 12,9%, a fronte di una contrazione dell’1,1% a livello nazionale. “Questo risultato posiziona il capoluogo siciliano come un modello di crescita economica e innovazione per l’intero Paese”, ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo. “La nostra regione puo’ essere protagonista del rilancio economico italiano, il governo regionale continuerà a sostenere l’internazionalizzazione e l’innovazione delle nostre imprese”.

Per celebrare l’anniversario, è stato organizzato un evento al Teatro Politeama di Palermo che unisce cultura, spettacolo e tradizione per rendere omaggio a un traguardo unico che attraversa cinque generazioni.

Barbagallo, “settore olivicolo va potenziato”

Alla presentazione del progetto, che si è tenuta alla Camera di Commercio di Palermo, ha partecipato l’assessore regionale all’Agricoltura Salvatore Barbagallo: “Il 2024 è stato un anno molto critico per l’emergenza siccità, tuttavia l’olivicoltura ha resistito meglio. Noi abbiamo cercato di intervenire attraverso sistemi finanziari, con il piano di sviluppo rurale cercheremo di sostenere gli sforzi degli imprenditori agricoli. Cercheremo di potenziare il settore dell’olio attraverso specifici bandi inseriti nel prossimo piano di sviluppo rurale”.

Barbera lancia Scuola internazionale dell’Olio d’oliva

A margine dell’incontro gli Oleifici Barbera hanno annunciato il progetto di istituire in Sicilia la prima Scuola Internazionale dell’olio d’oliva, in collaborazione con la Camera di Commercio di Palermo ed Enna e con la società di certificazione RINA AGRIFOOD.