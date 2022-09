L’equipaggio di una barca a vela francese di circa 10 metri in navigazione a circa sei miglia dal porto di Termini Imerese è stata soccorsa dai militari della guardia costiera.

L’unità, con a bordo quattro diportisti, ha chiesto aiuto alla sala operativa perché imbarcava acqua. Una motovedetta ha raggiunto l’imbarcazione nonostante il mare mosso e il forte vento. Un’operazione complessa.

La barca è stata trasportata in porto e sono stati messi in salvo gli occupanti dell’imbarcazione.

Nel raccomandare a tutti i cittadini la massima prudenza in mare la Guardia Costiera ricorda che tutte le segnalazioni di emergenze in mare, per una pronta risposta operativa, possono essere segnalate attraverso il numero 1530 “emergenza in mare” che è ufficialmente ricompreso tra le numerazioni di emergenza e quindi all’interno del servizio NUE112 – Numero di Emergenza Unico Europeo.