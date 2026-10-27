Venerdì 30 ottobre alle 17 l’editrice diocesana “Edizioni Domus Aurea Monreale” presenterà l’ultimo libro pubblicato dal titolo “Basilica cattedrale di Monreale”, il cui autore è don Nicola Gaglio.

Dopo i saluti dell’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, verranno offerti due sguardi sul tema: “Ammaliati di Bellezza. Arte e Teologia nei programmi musivi di Monreale” a cura della professoressa Emanuela Fogliadini, docente presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale; “Orientarsi alla luce dell’Eterno. Trasformare il discernimento in un impegno attivo nella storia” a cura della professoressa Caterina Bruno, docente presso l’istituto di Alta Formazione di Arte e Teologia di Napoli.

Il libro è un vero e proprio viaggio all’interno di uno dei capolavori assoluti dell’arte medievale, quale è il duomo di Monreale, tra storia, architettura e teologia dei mosaico. La cattedrale di Monreale con la sua estensione musiva di ben 6400 metri quadrati è grande protagonista della narraz

Luogo: Duomo di Monreale, Piazza Guglielmo II

Tipo evento: Altro

Ora: 17:00

Link: https://www.duomomonreale.com/

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