Il riconoscimento

La playmaker palermitana è stata eletta miglior giocatrice dalla A1 dalla Giba

A lei il riconoscimento dell’associazione giocatori italiani basket associati

Un premio che mette la ciliegina sulla torta ad una stagione sicuramente positiva

La palermitana Costanza Verona ha vinto l’Oscar Giba quale miglior giocatrice di serie A1 di basket per la stagione 2020/2021.

La giovane playmaker classe 1999, alta 170 cm, appena passata alla Famila Wuber Schio con cui proverà a centrare lo scudetto, ha disputato gli ultimi tre campionati nel Geas Sesto San Giovanni. Nell’ultima stagione andata agli archivi a fine maggio, chiusa ai quarti di finale scudetto, Verona ha fatto registrare una media partita di 12,5 punti, 4,2 rimbalzi e 3,4 assist. Un premio che sicuramente corona una stagione positiva.

Convocata nella nazionale maggiore

Ma oltre ai numeri statistici del campo, lusinghieri, la stagione 2020/2021 ha visto la playmaker siciliana indossare la maglia azzurra. Costanza Verona è stata convocata in nazionale maggiore per dei match di qualificazione al campionato Europeo.

Rimane memorabile la vittoria dell’Europeo under 20 con la nazionale nel 2019 quando in finale con la Russia (superata 70-67) ha messo a segno 25 punti nella sfida decisiva che ha consegnato il primo titolo continentale alle azzurrine. Ed ancora, nel 2015 ha partecipato all’Europeo under 16, conquistando il bronzo; nel 2016 con l’under 17 ha vinto l’argento al Mondiale.

L’Oscar Giba

È il riconoscimento dell’associazione giocatori italiani basket associati. In ambito maschile è stato conquistato da Alessandro Pajola, playmaker di 194 cm classe 1999 che ha vinto lo scudetto con la Virtus Bologna e conquistato una storica qualificazione alle Olimpiadi con la nazionale.

Prossima stagione a Schio

Costanza Verona vestirà la maglia della Famila Wuber Schio per la stagione 2021/22 del massimo campionato nazionale. Ha scelto la maglia numero 8, la stessa che ha indossato a Sesto San Giovanni ed in questa stagione punterà – con il resto della squadra – allo scudetto. Tricolore che è sfuggito a Schio nell’ultimo campionato per mano della Umana Reyer Venezia.