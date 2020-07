Indagini dei militari di Palermo Centro

I carabinieri di Palermo Centro hanno arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, M.S. 21enne palermitano. Il giovane si è infilato in una palazzina abbandonata in via Cipressi.

I militari lo hanno seguito e lo hanno trovato in possesso di 20 dosi tra eroina, crack, hashish e marijuana appena prese. Nel corso della perquisizione i carabinieri, grazie al supporto dei cani antidroga, hanno trovato altri 40 grammi di marijuana e 21 grammi di hashish già ripartiti in dosi, oltre a 440 euro.

L’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato tradotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida; sullo stupefacente sottoposto a sequestro, i carabinieri del laboratorio del comando provinciale eseguiranno le rituali analisi