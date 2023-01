L'iniziativa per l'Epifania

Le Befane del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano volano sui tetti dell’Ospedale pediatrico “Giovanni Di Cristina” di Palermo offrendo un sorriso e tante caramelle ai piccoli degenti che affollano i reparti a causa dell’influenza.

La befana per i piccoli degenti

Dopo la manifestazione di Natale, con 15 tecnici che si sono calati dai tetti dei reparti per fare gli auguri ai bimbi, stamattina nel cortile interno del nosocomio palermitano è stata allestita una teleferica attraverso la quale due volontarie del SASS in costume si sono lasciate scivolare in sella ad una scopa, portando a tracolla una borsa piena di caramelle da distribuire ai bambini. “Ringraziamo il Soccorso Alpino per aver offerto ai nostri piccoli degenti un momento di spensieratezza e di gioia” ha detto Nicoletta Salviato, dirigente medico dell’Unità Operativa Educazione e Promozione della Salute del “Di Cristina”.

E domani tocca all’ospedale di Petralia

Domani, 6 gennaio, a partire dalle ore 18 la stessa operazione sarà ripetuta a Petralia Sottana. Nel paese madonita, infatti, la teleferica sarà allestita tra il punto più alto del campanile della Chiesa Madre e la piazza del Belvedere. Anche in questo caso in sella ad una scopa ci sarà una Befana con una borsa colma di caramelle da distribuire ai bambini.

L’Epifania a Palermo

Sarà una Befana all’insegna dello stupore e della meraviglia quella organizzata da Palermobimbi e Minimupa a Palazzo delle Aquile, sede del Comune di Palermo. Per la prima volta ben tre Befane si caleranno dal palazzo simbolo della città a cavallo delle loro scope per donare dolcetti e caramelle a tutti i bambini e le bambine presenti in piazza ad attenderle.

L’acrobatica discesa delle Befane è curata dal Cai (Club Alpino Italiano, sez. Conca d’oro) ed è promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune.

Giochi, balli e animazione a piazza Pretoria

Le tre vecchiette si caleranno domani alle 17, nell’attesa dell’evento (già dalle 16) per intrattenere i piccoli e le loro famiglie sono stati organizzati giochi, balli e tanta animazione nella suggestiva cornice di Piazza Pretoria. L’evento è completamente gratuito e aperto a tutti e a tutte.

Fare rete per la crescita della città

“L’amministrazione ha accolto con grande entusiasmo la proposta di questa manifestazione, collaborando attivamente alla realizzazione. – dice Giana Di Lorenzo, presidente della Cooperativa Minimupa -. Noi siamo emozionate, visto che tra le befane che si caleranno c’è anche Valentina Gattuso vicepresidente di Minimupa, e molto soddisfatte di avere avuto questa idea pienamente condivisa dal sindaco e dal suo staff, che con professionalità e gentilezza si è messo a disposizione. Crediamo che fare rete, così come avviene già da tempo con i professionisti di Terradamare, sia la chiave per la crescita della città e il coinvolgimento della comunità”.