Iniziativa di Palermobimbi e Minimupa promossa dal Comune

Sarà una Befana all’insegna dello stupore e della meraviglia quella organizzata da Palermobimbi e Minimupa a Palazzo delle Aquile, sede del Comune di Palermo.

Tre befane si caleranno da Palazzo delle Aquile

Per la prima volta ben tre Befane si caleranno dal palazzo simbolo della città a cavallo delle loro scope per donare dolcetti e caramelle a tutti i bambini e le bambine presenti in piazza ad attenderle.

L’acrobatica discesa delle Befane è curata dal Cai (Club Alpino Italiano, sez. Conca d’oro) ed è promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune.

Giochi, balli e animazione a piazza Pretoria

Le tre vecchiette si caleranno domani alle 17, nell’attesa dell’evento (già dalle 16) per intrattenere i piccoli e le loro famiglie sono stati organizzati giochi, balli e tanta animazione nella suggestiva cornice di Piazza Pretoria. L’evento è completamente gratuito e aperto a tutti e a tutte.

Fare rete per la crescita della città

“L’amministrazione ha accolto con grande entusiasmo la proposta di questa manifestazione, collaborando attivamente alla realizzazione. – dice Giana Di Lorenzo, presidente della Cooperativa Minimupa -. Noi siamo emozionate, visto che tra le befane che si caleranno c’è anche Valentina Gattuso vicepresidente di Minimupa, e molto soddisfatte di avere avuto questa idea pienamente condivisa dal sindaco e dal suo staff, che con professionalità e gentilezza si è messo a disposizione. Crediamo che fare rete, così come avviene già da tempo con i professionisti di Terradamare, sia la chiave per la crescita della città e il coinvolgimento della comunità”.

Alla Torre di San Nicolò all’Albergheria laboratori per bambini e visite guidate per adulti

A precedere l’evento dalle 10 alle 13 alla Torre di San Nicolò, in via Nunzio Nasi 18, all’Albergheria di Palermo, ci saranno laboratori per bambini a rotazione ogni 60 minuti. Minimupa e Terradamare propongono una mattina di divertimento e cultura per tutta la famiglia, con laboratori e visite guidate alla Torre medievale di San Nicolò, perfetta ambientazione per raccontare e far rivivere questa magica tradizione. Mentre i bambini verranno coinvolti in un laboratorio a tema all’interno delle sale della Torre, i grandi potranno godere della visita guidata fin sopra le terrazze per ammirare il più bel panorama della città.