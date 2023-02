“Bellissima“, il brano di Annalisa è certamente molto noto, suonato in tutte le radio commerciali ogni giorno per più volte al giorno e il suo ritornello è stato ed è un tormentone. Un vero successo, che ha dato grande soddisfazione ad Annalisa e al suo team di scrittura testi e musiche.

Il tormento è così martellante che la cantautrice palermitana Aurora D’amico si è chiesta: “e se Bellissima fosse in inglese?” Aurora ha sempre scritto le sue canzoni in inglese, pensandole già in inglese, ma questa volta, per gioco, ha provato a tradurre il brano di Annalisa per vedere come risultasse all’ascolto. Le è piaciuto e ha pubblicato la sua versione nel suo canale TikTok arrivando a più di cento mila visualizzazioni.

Aurora D’amico ha provato a tradurre altri brani famosi dall’italiano all’inglese e viceversa, riscontrando sempre un buon successo di visualizzazioni, commenti e like. Andate a vedere e ad ascoltare nel suo canale i brani tradotti, e sopratutto i suoi originali, per scoprire la sua voce, la sua chitarra e la sua arte.

La prossima sfida, come ha annunciato Aurora in una storia su Instagram, è la traduzione dei brani del Festival di Sanremo 2023, dovrà imparare tutte le canzoni per poi riproporle in inglese, certamente riuscirà nella sua missione e le sue versioni faranno compagnia a quelle originali.