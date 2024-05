Inaugurazione venerdì 10 maggio

Buone notizie in casa Rap. In attesa di conoscere quale sarà il futuro dei progetti di produttività e soprattutto le tempistiche per le assunzioni in azienda, da Bellolampo giungono novità sullo stato dei lavori per ammodernare l’impianto. Si sono infatti conclusi gli interventi di manutenzione sulle linee del TMB (Trattamento Meccanico e Biologico). Lavori che nei mesi scorsi hanno provocato anche dei sensibili rallentamenti sul conferimento della spazzatura dalla città verso la discarica. La struttura serve infatti a trattare i rifiuti indifferenziati in modo da poterli utilizzare per il deposito nelle vasche o per produrre energia. Ed è proprio su quest’ultimo punto che arriva la seconda importante novità. Con la determinazione 46 del 6 maggio 2024, il sindaco Roberto Lagalla ha dato il proprio parere favorevole all’installazione di due nuove linee anaerobiche nell’impianto di produzione di biometano gestito da Asja Ambiente.



Conclusi i lavori al TMB di Bellolampo

L’inaugurazione del nuovo impianto TMB si terrà venerdì 10 maggio alle 9.30 presso la discarica di Bellolampo. Alla cerimonia parteciperanno il presidente di Rap Giuseppe Todaro, l’assessore all’Ambiente del Comune di Palermo Pietro Alongi e i dirigenti tecnici della società di piazzetta Cairoli. I lavori erano iniziati lo scorso luglio e, come quasi buone parte degli interventi condotti nella struttura alle porte del capoluogo siciliano, hanno subito alcuni ritardi. Interventi comunque necessari per ripristinare la piena funzionalità del TMB, non solo per l’arrivo dei rifiuti dai 14 comuni della provincia ma anche e soprattutto per smaltire le 800 tonnellate di rifiuti indifferenziati che arrivano ogni giorno dalla città di Palermo. L’impianto si occupa infatti di trattare questa tipologia di rifiuti, al fine di dividerli in frazione secca (detta anche sottovaglio) e in frazione organica (meglio conosciuta come sopravvaglio). Quest’ultima, come sopra ricordato, può essere utilizzata per produrre energia.

Due nuove linee per il biometano, arriva l’ok dal Comune

Operazione che avviene al momento all’interno della discarica di Bellolampo, in particolare nell’impianto gestito di Asja Ambiente. Struttura sulla quale arrivano importanti novità. Con la determinazione sindacale numero 46 del 6 maggio 2024, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha rinnovato l’attestazione di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) ed ha soprattutto dato parere favorevole alla costruzione di due nuove linee anaerobiche per il trattamento della frazione organica. Il progetto prevede due gallerie. Una che tratterà la frazione organica che arriverà dalla raccolta differenziata e l’altra che opererà sulla lavorazione proveniente dal trattamento dei rifiuti indifferenziati all’interno del TMB.

Like this: Like Loading...