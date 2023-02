Niente più bus all’interno di Belmonte Chiavelli, linea 209 cambia percorso

I cittadini: "Ripristinare vecchio percorso almeno la mattina"

Niente più bus a Belmonte Chiavelli. La linea 209, che collega l’area di Falsomiele a quella del parcheggio Oreto, cambia ufficialmente percorso. Il nuovi itinerario, partito il 6 febbraio, si è reso necessario a causa di un’ordinanza dirigenziale dell’Ufficio Mobilità del Comune di Palermo. Atto con il quale il Capo Area Sergio Maneri ha statuito l’istituzione del senso unico di marcia su un tratto rilevante di via Belmonte Chiavelli e di via Santa Maria di Gesù. Ciò per una questione di sicurezza legata alla ridotte dimensioni della sede stradale. Situazione che, di fatto, taglia fuori i mezzi Amat, che adesso seguiranno un nuovo percorso. Modifiche che stanno creando diversi disagi ai cittadini della zona, costretti ad attraversare viale Regione Siciliana per prendere il bus. Operazione non semplice, come dimostrato dalla nostra redazione nei giorni scorsi.

La testimonianza dei residenti

Disagi che, logicamente, stanno interessando le comunità di Falsomiele, Belmonte Chiavelli e di Santa Maria di Gesù. “Ho chiesto ad Amat e al Comune di Palermo, in attesa dell’esecuzione dell’ordinanza di ripristinare provvisoriamente il vecchio percorso della linea 209 solo nelle ore mattutine – dichiara Francesco Pilo, residente e coordinatore del comitato civico -. I residenti hanno la necessità di recarsi a lavoro o di portare i figli a scuola. Per farlo, oggi, devono andare dall’altra parte di viale Regione Siciliana. La linea 209 non passa più in via Falsomiele, via Santa Maria di Gesù e via Belmonte Chiavelli. E’ un disagio per tutti. Da lunedì l’autobus non passa più alle fermate. Bisogna rimediare a questa situazione“.

L’ordinanza del Comune di Palermo

Modifiche stabilite dalla sopracitata ordinanza 1611 del 19 dicembre 2022, sottoscritto dal Capo Area Sergio Maneri. Atto con il quale viene istituito il senso unico di marcia in via Santa Maria di Gesù, nel tratto compreso fra via Fondo Saccone e via Falsomiele, nonchè su via Belmonte Chiavelli, nel tratto compreso fra via Falsomiele e viale Regione Siciliana. Modifiche rese necessarie dal fatto che “la sezione stradale nelle Vie Belmonte Chiavelli e Via Santa Maria Di Gesù, in alcuni punti, è piuttosto esigua. In particolar modo, non permette il transito in sicurezza della Linea Amat 209”. Considerazione figlia di due sopralluoghi, condotti dallo stesso Maneri, in data 3 novembre e 9 novembre. Ed è quindi proprio la tratta garantita da Amat a rappresentare il principale motivo della scelta del Comune.

Il nuovo percorso della linea 209