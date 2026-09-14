Sono stati celebrati i funerali in piazza Garibaldi nel sagrato della chiesa Madre a Belmonte Mezzagno i funerali di Karol Greco e Giuseppe Bisconti i due amici morti durante la cronoscalata a Monte Erice domenica 6 settembre. Striscioni, giovani con le magliettine.

“Peppe e Karol sempre con noi”. Le bare dei due ragazzi sono state portate in piazza da due lunghi cortei per le vie del paese. Ad attenderli l’arcivescovo Corrado Lorefice che ha celebrato la messa.

“Ancora una volta Belmonte viene colpita da una tragedia immane. Ancora altre giovani vite stroncate: quelle dei nostri carissimi Giuseppe Bisconti e Karol Greco. E’ tuttora aperta, vivida, la ferita per la tragica morte del giovane Salvatore Giglia di Ciminna. Pochi giorni fa ci eravamo stretti attorno a quel dolore, all’afflizione della famiglia di sangue, della famiglia cittadina e della famiglia parrocchiale. Come oggi ci stringiamo a voi, cari genitori e familiari di Giuseppe e Karol”.

Così l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, ai funerali, nella piazza di Belmonte Mezzagno, dei due giovani di 18 e 20 anni morti dopo essere stati travolti domenica 6 da un’auto in gara alla Cronoscalata di Erice. Cinque gli indagati per omicidio colposo. Tantissimi oggi pomeriggio i presenti. Don Corrado si rivolge innanzitutto ai genitori “di questi due figli semplici e buoni, che portavano in cuore il desiderio di una vita piena e realizzata. Ogni figlio appartiene anche alla Comunità umana e cristiana. Karol e Giuseppe sono anche nostri figli. Nostri fratelli. Nostri amici. Anche su queste inaccettabili morti di Karol e di Giuseppe, rifulge la vittoria – conclude Lorefice – sulla morte del Crocifisso risorto”.